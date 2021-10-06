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https://tr.sputniknews.com/20211006/rusya-kalibr-fuze-sistemleriyle-donatilan-savas-gemisini-akdenize-gonderdi-1049560945.html
Rusya ‘Kalibr’ füze sistemleriyle donatılan savaş gemisini Akdeniz’e gönderdi
Rusya ‘Kalibr’ füze sistemleriyle donatılan savaş gemisini Akdeniz’e gönderdi
Rusya Karadeniz Filosu, ‘Kalibr-NK’ füze sistemleriyle donatılan Vışniy Voloçek savaş gemisinin Akdeniz’e gönderildiğini belirtti. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T02:56+0300
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dünya
rusya
karadeniz
rusya karadeniz filosu
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Açıklamada, “Karadeniz Filosu’na ait Vışniy Voloçek küçük füze gemisi Akdeniz yönünde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişe başladı” ifadesine yer verildi.Savaş gemisi mürettebatının, Akdeniz’e planlı geçiş sırasında deniz muharebesi, denizaltı arama ve imha etme, hava savunma, trafiğin yoğun olduğu bölgede gemi kontrolü dahil bir dizi görevlerle ilgili tatbikat gerçekleştireceği aktarıldı.Vışniy Voloçek’in, Rusya Donanması’nın Akdeniz’deki daimi birliğine katılarak ‘İnguşetya’ adlı geminin yerini alacağı ifade edildi.
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rusya, karadeniz, rusya karadeniz filosu

Rusya ‘Kalibr’ füze sistemleriyle donatılan savaş gemisini Akdeniz’e gönderdi

02:56 06.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRus Amiral Makarov fırkateyni
Rus Amiral Makarov fırkateyni - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© Sputnik
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Rusya Karadeniz Filosu, ‘Kalibr-NK’ füze sistemleriyle donatılan Vışniy Voloçek savaş gemisinin Akdeniz’e gönderildiğini belirtti.
Açıklamada, “Karadeniz Filosu’na ait Vışniy Voloçek küçük füze gemisi Akdeniz yönünde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişe başladı” ifadesine yer verildi.
Savaş gemisi mürettebatının, Akdeniz’e planlı geçiş sırasında deniz muharebesi, denizaltı arama ve imha etme, hava savunma, trafiğin yoğun olduğu bölgede gemi kontrolü dahil bir dizi görevlerle ilgili tatbikat gerçekleştireceği aktarıldı.
Vışniy Voloçek’in, Rusya Donanması’nın Akdeniz’deki daimi birliğine katılarak ‘İnguşetya’ adlı geminin yerini alacağı ifade edildi.
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