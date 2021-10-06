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https://tr.sputniknews.com/20211006/trans-birey-sevgilisiyle-tartistiktan-sonra-pencereden-duserek-oldu-1049562803.html
Trans birey, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Trans birey, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iddiaya göre sevgilisiyle tartıştığı sırada 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan (28) hayatını... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T06:41+0300
2021-10-06T06:40+0300
yaşam
kocaeli
izmit
trans birey
trans kadın
trans
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan trans birey Nefes Balkan'ın, evinde olduğu sırada ismi öğrenilemeyen sevgilisi ile tartışmaya başladığı ve bir süre sonra 5. kattaki evinin penceresinden düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında evde bulunan sevgilisi ise polis tarafından gözaltına alındı.Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde çalışmalarını sürdürüyor.
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kocaeli, izmit, trans birey, trans kadın, trans

Trans birey, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

06:41 06.10.2021
© İHAOlay yeri, İstanbul, cinayet
Olay yeri, İstanbul, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© İHA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iddiaya göre sevgilisiyle tartıştığı sırada 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan (28) hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan trans birey Nefes Balkan'ın, evinde olduğu sırada ismi öğrenilemeyen sevgilisi ile tartışmaya başladığı ve bir süre sonra 5. kattaki evinin penceresinden düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında evde bulunan sevgilisi ise polis tarafından gözaltına alındı.
Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde çalışmalarını sürdürüyor.
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