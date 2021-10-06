https://tr.sputniknews.com/20211006/trans-birey-sevgilisiyle-tartistiktan-sonra-pencereden-duserek-oldu-1049562803.html

Trans birey, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Trans birey, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iddiaya göre sevgilisiyle tartıştığı sırada 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan (28) hayatını... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

kocaeli

izmit

trans birey

trans kadın

trans

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan trans birey Nefes Balkan'ın, evinde olduğu sırada ismi öğrenilemeyen sevgilisi ile tartışmaya başladığı ve bir süre sonra 5. kattaki evinin penceresinden düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında evde bulunan sevgilisi ise polis tarafından gözaltına alındı.Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

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kocaeli, izmit, trans birey, trans kadın, trans