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ABD'li mafya babası Al Capone'un kişisel eşyaları açık artırmada satılacak
ABD'li mafya babası Al Capone'un kişisel eşyaları açık artırmada satılacak
1940'lı yıllarda ABD'nin Chicago kentinde etkili olan ünlü mafya babası Al Capone'un özel eşyaları yarın açık artırmayla satılacak. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T14:43+0300
2021-10-07T14:43+0300
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chicago
açık artırma
eşya
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Witherell’s müzayede evi, 1940’larda Chicago kentinde etkili olan ünlü mafya babası Al Capone’un özel eşyalarının yarın açık artırmayla satılacağını açıkladı.
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chicago, açık artırma, eşya, al capone, фото

ABD'li mafya babası Al Capone'un kişisel eşyaları açık artırmada satılacak

14:43 07.10.2021
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1940'lı yıllarda ABD'nin Chicago kentinde etkili olan ünlü mafya babası Al Capone'un özel eşyaları yarın açık artırmayla satılacak.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Witherell’s müzayede evi, 1940’larda Chicago kentinde etkili olan ünlü mafya babası Al Capone’un özel eşyalarının yarın açık artırmayla satılacağını açıkladı.
© REUTERS / Fred GreavesCapone’un eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor.
Capone’un eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / Fred Greaves
Capone’un eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor.
© REUTERS / Fred GreavesCapone’un eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor.
Capone’un eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / Fred Greaves
Capone’un eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor.
© REUTERS / Fred GreavesSacramento kentinde yapılacak açık arttırmada Al Capone’a ve ailesine ait 174 adet kişisel eşya satılacak.
Sacramento kentinde yapılacak açık arttırmada Al Capone’a ve ailesine ait 174 adet kişisel eşya satılacak. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / Fred Greaves
Sacramento kentinde yapılacak açık arttırmada Al Capone’a ve ailesine ait 174 adet kişisel eşya satılacak.
© REUTERS / Fred GreavesAl Capone Mülkü’ne ait eşyalar arasında aile fotoğraflarının yanı sıra Alcatraz Hapishanesi’nden oğlu Sonny Capone’a yazdığı el yazısı mektuplar bulunuyor.
Al Capone Mülkü’ne ait eşyalar arasında aile fotoğraflarının yanı sıra Alcatraz Hapishanesi’nden oğlu Sonny Capone’a yazdığı el yazısı mektuplar bulunuyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / Fred Greaves
Al Capone Mülkü’ne ait eşyalar arasında aile fotoğraflarının yanı sıra Alcatraz Hapishanesi’nden oğlu Sonny Capone’a yazdığı el yazısı mektuplar bulunuyor.
© REUTERS / Fred GreavesAl Capone’un ilgi gören kişisel eşyaları arasında yarı otomatik Colt silahının yanı sıra kravatının üstüne taktığı 'AL' yazılı elmas işlenmiş kravat kolyesi yer alıyor.
Al Capone’un ilgi gören kişisel eşyaları arasında yarı otomatik Colt silahının yanı sıra kravatının üstüne taktığı 'AL' yazılı elmas işlenmiş kravat kolyesi yer alıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / Fred Greaves
Al Capone’un ilgi gören kişisel eşyaları arasında yarı otomatik Colt silahının yanı sıra kravatının üstüne taktığı 'AL' yazılı elmas işlenmiş kravat kolyesi yer alıyor.
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