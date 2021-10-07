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ABD'li mafya babası Al Capone'un kişisel eşyaları açık artırmada satılacak
1940'lı yıllarda ABD'nin Chicago kentinde etkili olan ünlü mafya babası Al Capone'un özel eşyaları yarın açık artırmayla satılacak.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Witherell’s müzayede evi, 1940’larda Chicago kentinde etkili olan ünlü mafya babası Al Capone’un özel eşyalarının yarın açık artırmayla satılacağını açıkladı.
© REUTERS / Fred GreavesCapone’un eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor.
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© REUTERS / Fred Greaves
Capone’un eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor.
© REUTERS / Fred GreavesCapone’un eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor.
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© REUTERS / Fred Greaves
Capone’un eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor.
© REUTERS / Fred GreavesSacramento kentinde yapılacak açık arttırmada Al Capone’a ve ailesine ait 174 adet kişisel eşya satılacak.
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© REUTERS / Fred Greaves
Sacramento kentinde yapılacak açık arttırmada Al Capone’a ve ailesine ait 174 adet kişisel eşya satılacak.
© REUTERS / Fred GreavesAl Capone Mülkü’ne ait eşyalar arasında aile fotoğraflarının yanı sıra Alcatraz Hapishanesi’nden oğlu Sonny Capone’a yazdığı el yazısı mektuplar bulunuyor.
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© REUTERS / Fred Greaves
Al Capone Mülkü’ne ait eşyalar arasında aile fotoğraflarının yanı sıra Alcatraz Hapishanesi’nden oğlu Sonny Capone’a yazdığı el yazısı mektuplar bulunuyor.
© REUTERS / Fred GreavesAl Capone’un ilgi gören kişisel eşyaları arasında yarı otomatik Colt silahının yanı sıra kravatının üstüne taktığı 'AL' yazılı elmas işlenmiş kravat kolyesi yer alıyor.
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© REUTERS / Fred Greaves
Al Capone’un ilgi gören kişisel eşyaları arasında yarı otomatik Colt silahının yanı sıra kravatının üstüne taktığı 'AL' yazılı elmas işlenmiş kravat kolyesi yer alıyor.