Almanya'da seçim sonrası Merkel'in partisinden istifa haberi geldi. Reuters'da yer alan habere göre Laschet, Almanya Muhafazakar Parti liderliği görevini bıraktı.Laschet'in basın açıklaması yapması bekleniyor.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya
Almanya'da Hristiyan Demokrat Armin Laschet, CDU başkanlığından istifa etti