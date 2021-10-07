https://tr.sputniknews.com/20211007/benzin-ve-motorine-bu-geceden-itibaren-gecerli-olmak-uzere-zam-geldi-1049618585.html

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 26 kuruş, motorine ise 12 ve 23 kuruş olmak üzere iki ayrı zam yapıldı... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T17:48+0300

2021-10-07T17:48+0300

2021-10-07T17:57+0300

ekonomi raporu

zam

benzin

son dakika

motorin

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine ve benzine zam yapıldı. EPGİS tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

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zam, benzin, son dakika, motorin, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)