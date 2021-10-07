https://tr.sputniknews.com/20211007/dunyanin-uzayda-cekilen-ilk-filmin-iki-sahnesi-tamam-1049623681.html

Dünyanın uzayda çekilen ilk filmin iki sahnesi tamam

Dünyanın uzayda çekilen ilk filmin iki sahnesi tamam

Dünyanın uzayda çekilen ilk filminin yönetmeni Klim Şipenko, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) çekimlerin takvime göre ilerlediğini belirtti. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T20:34+0300

2021-10-07T20:34+0300

2021-10-07T20:34+0300

yaşam

uzay

film

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049542832_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_9c453d00cfd43f3cdbd80377b8c6d3b8.jpg

UUİ’de çekimleri devam eden Vızov (Sınanma) isimli filmin yönetmeni Şipenko, Rusya Uçuş Kontrol Merkezi ile görüşme sırasında, “Takvim içinde kalıyoruz. Yani her şey planladığımız gibi ilerliyor. İki sahne çektik” ifadesini kullandı.Daha önce UUİ’de, Vızov filminin çekimlerinin başladığı bildirilmişti.Aktris Yuliya Peresild, yönetmen Klim Şipenko ve Rus kozmonot Anton Şkaplerov, 5 Ekim’de Soyuz MS-19 uzay aracı ile UUİ’ye gelmişti. Mürettebat, 17 Ekim’de Dünya’ya dönmeyi planlıyor.Film, bir kozmonotun hayatını kurtarmak için UUİ’ye gönderilen bir kadın cerrahın hikayesini anlatacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uzay, film