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https://tr.sputniknews.com/20211007/japonyada-61-buyuklugunde-deprem-1049616681.html
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T16:58+0300
2021-10-07T17:09+0300
deprem
dünya
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde deprem kaydedildi. 6,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.
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deprem, japonya

Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

16:58 07.10.2021 (güncellendi: 17:09 07.10.2021)
© REUTERS / Toru HanaiJaponya - Fukuşima - deprem
Japonya - Fukuşima - deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Toru Hanai
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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde deprem kaydedildi. 6,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.
Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.
JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.
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