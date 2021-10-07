https://tr.sputniknews.com/20211007/japonyada-61-buyuklugunde-deprem-1049616681.html

Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T16:58+0300

2021-10-07T16:58+0300

2021-10-07T17:09+0300

deprem

dünya

japonya

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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde deprem kaydedildi. 6,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.

japonya

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deprem, japonya