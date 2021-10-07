https://tr.sputniknews.com/20211007/sattigi-pamugun-icinde-14-cumhuriyet-altini-unuttu-1049618343.html

Sattığı pamuğun içinde 14 cumhuriyet altını unuttu

Sattığı pamuğun içinde 14 cumhuriyet altını unuttu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde N.E., tüccara sattığı pamukların arasında 14 cumhuriyet altınını, unutunca polise başvurdu. Kamera kayıtlarından plakası tespit... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T17:40+0300

2021-10-07T17:40+0300

2021-10-07T17:41+0300

yaşam

adana

altın

pamuk

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Tufanbeyli ilçesinde bir tüccara pamuk satan N.E., sakladığı 14 cumhuriyet altınını da araca yüklediğini fark edince İlçe Emniyet Amirliği'ne başvurdu. Ekipler, güvenlik kameraları ile PTS kayıtlarını inceleyerek pamukların yüklendiği kamyonetin plakasını tespit etti. Araç plakasından ulaşılan şoför, Gaziantep'e ulaştığını söyleyince polis, ilçeye geri dönmelerini istedi. Tüccar aynı gün Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği'ne kamyoneti ile birlikte geldi. Yapılan aramada pamuklar içerisinde 14 cumhuriyet altını bulundu. Yaklaşık 45 bin lira değerindeki altınlar, sahibi N.E.'ye teslim edildi.N.E.'nin cumhuriyet altınları şu sıralar 45 bin Türk lirası değerinde.

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adana, altın, pamuk