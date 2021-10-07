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https://tr.sputniknews.com/20211007/tarim-kredi-marketleri-muduru-yildirim-vatandas-dramatik-fiyat-farki-bekliyor-1049610027.html
Tarım Kredi Marketleri Müdürü Yıldırım: Vatandaş dramatik fiyat farkı bekliyor
Tarım Kredi Marketleri Müdürü Yıldırım: Vatandaş dramatik fiyat farkı bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1000 adet açılacağını söylediği Tarım Kredi Marketleri'nin Genel Müdür Ali Yıldırım, fiyatlarını diğer perakendecilere göre... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T13:36+0300
2021-10-07T13:35+0300
türkiye
market
tarım kredi kooperatifleri
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Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, Türkiye genelinde yıl sonuna kadar 700 markete ulaşacaklarını açıkladı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın '1000 market' sözünü hatırlatarak "Cumhurbaşkanımızın 1000 mağaza hedefine ise 2022'nin ilk 6 ayında çok rahatlıkla ulaşacağız" dedi.'Biz piyasayı regüle ediyoruz'Yıldırım, Tarım Kredi marketlerinin fiyatlarını diğer perakendecileri göre oluşturduklarını söyledi ve "Biz perakendedeki diğer zincirlerle yaklaşık olarak yüzde 5 kadar daha ucuza ürün satıyoruz" diye konuştu. Halkın Tarım Kredi'den daha büyük bir ucuzluk beklediğini ama mümkün olmadığını belirten Yıldırım, piyasayı regüle ettiklerini ifade etti. Yıldırım şöyle devam etti:"Biz maliyetleri göz önünde bulundurarak kendi fiyatlarımızı oluşturuyoruz. Kendi fiyatlarımızı oluştururken diğer perakendecileri de takip ediyoruz. Onlara göre de pozisyonlanma yapıyoruz. Bizim maliyetlerimiz ne olursa olsun, biz perakendedeki diğer zincirlerle yaklaşık olarak yüzde 5 kadar daha ucuza ürün satıyoruz. Böyle bir fiyatlandırma politikamız var. Rekabetten dolayı fiyat aşağı çekilirse biz de o yüzde 5 bandını korumaya çalışıyoruz. Vatandaş dramatik bir fiyat farkı bekliyor. Böyle bir eleştiri alıyoruz. Halkımızın şuna dikkat etmesini rica ediyorum, biz piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz. Biz fiyatlarımızı yukarı doğru çekmediğimiz için perakendeciler de fiyatlarını yukarı doğru çekemiyorlar."Diğer zincir marketlerin Tarım Kredi'den ucuz olduğu iddialarını yalanlayan Yıldırım, "Paylaşılan fiyatlar bizim raflarımızdaki fiyatlar değiller. Yanlış bilgiler var. Zannediyorum o haberlerde gösterilen fiyatlar bizden ürünü alıp internet üzerinden satanların fiyatları. Bizim raf fiyatlarımız diğer aktörlerden daha uygun" değerlendirmesinde bulundu.'2022'nin ilk yarısında bin market'Marketlerde 600 çeşit Tarım Kredi markalı ürün yer aldığını aktaran Yıldırım, bazı ürünlerin başka fabrikalarda üretildiğini ama reçetesinin Tarım Kredi tarafından verildiğini belirtti. Market sayılarının artacağı sinyalini veren Yıldırım şöyle konuştu:"Tarım Kredi Marketçilik olarak 5 yıllık strateji planı hazırladıklarına işaret eden Yıldırım, "Hazırladığımız bu plan doğrultusunda gidiyoruz. Bu sene başında Cumhurbaşkanımız bize 500 market hedefi vermişti, biz o hedefe ulaştık. Yıl sonuna kadar 700 markete çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın 1000 mağaza hedefine ise 2022'nin ilk 6 ayında çok rahatlıkla ulaşacağız. Türkiye genelinde 12 lojistik merkezimiz var, bunlar sayesinde birçok ilde mağaza açtık. 2022'nin ilk 6 ayından itibaren Türkiye geneline yaygın 12 lojistik merkezinde 81 il ve potansiyel ilçelerin tamamında yaygınlaşmaya devam edeceğiz. Şu an 47 ilde varız. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60 ilde olacağız."
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market, tarım kredi kooperatifleri

Tarım Kredi Marketleri Müdürü Yıldırım: Vatandaş dramatik fiyat farkı bekliyor

13:36 07.10.2021
© AFP 2021Almanya- Süpermarket
Almanya- Süpermarket - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AFP 2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1000 adet açılacağını söylediği Tarım Kredi Marketleri'nin Genel Müdür Ali Yıldırım, fiyatlarını diğer perakendecilere göre ayarladıklarını, yüzde 5 aşağı çektiklerini söyledi
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, Türkiye genelinde yıl sonuna kadar 700 markete ulaşacaklarını açıkladı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın '1000 market' sözünü hatırlatarak "Cumhurbaşkanımızın 1000 mağaza hedefine ise 2022'nin ilk 6 ayında çok rahatlıkla ulaşacağız" dedi.

'Biz piyasayı regüle ediyoruz'

Yıldırım, Tarım Kredi marketlerinin fiyatlarını diğer perakendecileri göre oluşturduklarını söyledi ve "Biz perakendedeki diğer zincirlerle yaklaşık olarak yüzde 5 kadar daha ucuza ürün satıyoruz" diye konuştu. Halkın Tarım Kredi'den daha büyük bir ucuzluk beklediğini ama mümkün olmadığını belirten Yıldırım, piyasayı regüle ettiklerini ifade etti. Yıldırım şöyle devam etti:
"Biz maliyetleri göz önünde bulundurarak kendi fiyatlarımızı oluşturuyoruz. Kendi fiyatlarımızı oluştururken diğer perakendecileri de takip ediyoruz. Onlara göre de pozisyonlanma yapıyoruz. Bizim maliyetlerimiz ne olursa olsun, biz perakendedeki diğer zincirlerle yaklaşık olarak yüzde 5 kadar daha ucuza ürün satıyoruz. Böyle bir fiyatlandırma politikamız var. Rekabetten dolayı fiyat aşağı çekilirse biz de o yüzde 5 bandını korumaya çalışıyoruz. Vatandaş dramatik bir fiyat farkı bekliyor. Böyle bir eleştiri alıyoruz. Halkımızın şuna dikkat etmesini rica ediyorum, biz piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz. Biz fiyatlarımızı yukarı doğru çekmediğimiz için perakendeciler de fiyatlarını yukarı doğru çekemiyorlar."
Diğer zincir marketlerin Tarım Kredi'den ucuz olduğu iddialarını yalanlayan Yıldırım, "Paylaşılan fiyatlar bizim raflarımızdaki fiyatlar değiller. Yanlış bilgiler var. Zannediyorum o haberlerde gösterilen fiyatlar bizden ürünü alıp internet üzerinden satanların fiyatları. Bizim raf fiyatlarımız diğer aktörlerden daha uygun" değerlendirmesinde bulundu.

'2022'nin ilk yarısında bin market'

Marketlerde 600 çeşit Tarım Kredi markalı ürün yer aldığını aktaran Yıldırım, bazı ürünlerin başka fabrikalarda üretildiğini ama reçetesinin Tarım Kredi tarafından verildiğini belirtti. Market sayılarının artacağı sinyalini veren Yıldırım şöyle konuştu:
"Tarım Kredi Marketçilik olarak 5 yıllık strateji planı hazırladıklarına işaret eden Yıldırım, "Hazırladığımız bu plan doğrultusunda gidiyoruz. Bu sene başında Cumhurbaşkanımız bize 500 market hedefi vermişti, biz o hedefe ulaştık. Yıl sonuna kadar 700 markete çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın 1000 mağaza hedefine ise 2022'nin ilk 6 ayında çok rahatlıkla ulaşacağız. Türkiye genelinde 12 lojistik merkezimiz var, bunlar sayesinde birçok ilde mağaza açtık. 2022'nin ilk 6 ayından itibaren Türkiye geneline yaygın 12 lojistik merkezinde 81 il ve potansiyel ilçelerin tamamında yaygınlaşmaya devam edeceğiz. Şu an 47 ilde varız. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60 ilde olacağız."
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