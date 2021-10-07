https://tr.sputniknews.com/20211007/ucan-robot-gelistirildi-paket-teslimati-ya-da-evdeki-gunluk-islere-yardim-ederken-gorecegiz-1049620713.html

Uçan robot geliştirildi: 'Paket teslimatı ya da evdeki günlük işlere yardım ederken göreceğiz'

Uçan robot geliştirildi: 'Paket teslimatı ya da evdeki günlük işlere yardım ederken göreceğiz'

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir robot geliştirildi. Leo adı verilen robot karmaşık hareketleri kolayca yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Robot ayrıca... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T18:43+0300

2021-10-07T18:43+0300

2021-10-07T18:43+0300

yaşam

robot

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Leonardo ya da kısaca Leo adındaki yeni nesil robot uçuyor, kaykay biniyor ve ip üstünde yürüyor.Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni robot tanıtıldı.Adını Legs onboard drone'nun kısaltılmış halinden alan 'Leonardo' adlı robotun hem yürüme hem de uçma özelliği bulunuyor. İki özellik arasında kolayca geçiş yapabilen robot ayrıca cambaz gibi ipte yürüyebiliyor, zıplayabiliyor ve hatta kaykay sürebiliyor. Robot, yaptığı karmaşık hareketlerle teknoloji dünyasının ilgisini çekti.Normal iki ayaklı robotlar, insanlar gibi atlama, koşma ve hatta merdiven çıkma gibi aynı hareketleri yapabiliyor, ancak engebeli arazide engele takılıyor. Leo'nun uçma özelliği de burada devreye giriyor ve zorlu araziyi kolayca aşabiliyor. 'Onları paket teslimatı ya da evdeki günlük işlere yardım ederken göreceğiz'Çok modlu hareket kabiliyetine sahip Leo,, mevcut özellikleri arasında geçiş yaparak zorlu ortamlarda geleneksel robotlardan daha verimli bir şekilde hareket edebiliyor. 75 santimetre boyundaki Leo'nun omuzlarında 4 pervaneli bir motor ve karmaşık hareketleri yapabilmesini sağlayan çok eklemli bacakları bulunuyor. Geliştirmecileri "Leonardo gibi robotların zorlu arazilerin üstesinden gelebildiği için uzay araştırmalarında kullanılacağını düşünüyorum. Ama daha sonra robotlar günlük hayatımızda da daha fazla yer alacak. Onları paket teslimatı ya da evdeki günlük işlere yardım ederken göreceğiz" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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