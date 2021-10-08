https://tr.sputniknews.com/20211008/aksenerden-erdogana-boyle-bir-sey-dememistir-dedim-ama-maalesef-bunu-da-demissin-1049634763.html

Akşener'den Erdoğan'a: 'Böyle bir şey dememiştir' dedim, ama maalesef bunu da demişsin

Akşener'den Erdoğan'a: 'Böyle bir şey dememiştir' dedim, ama maalesef bunu da demişsin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefetin adaylık açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine dair bir sosyal medya... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T06:33+0300

2021-10-08T06:33+0300

2021-10-08T06:33+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

türkiye

meral akşener

iyi parti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada muhalefete yüklenerek "..Tabii belediyeleri hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık, taciz, tecavüz iddialarıyla çalkalanan bir partinin çalışanlara verdiğimiz bu ücret artışlarını görmelerini, anlamalarını, takdir etmelerini beklemiyoruz. Hiç değilse bu rezilliklerin yaşandığı yerleri örnek göstererek ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmenin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.Akşener ise Twitter hesabından Erdoğan'a şu yanıtı verdi:

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recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye, meral akşener, iyi parti