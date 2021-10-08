https://tr.sputniknews.com/20211008/burhan-akbudak-dunya-ikincisi-1049657857.html

Güreşçi Burhan Akbudak'tan gümüş madalya

Güreşçi Burhan Akbudak'tan gümüş madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden sporcu Burhan Akbudak, gümüş madalya aldı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T21:41+0300

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dünya güreş şampiyonası

spor

gümüş

gümüş madalya

burhan akbudak

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Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya aldı.Büyükler kategorisinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Burhan Akbudak, finalde Avrupa şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile karşılaştı.Müsabakayı 2-1 kazanan Azerbaycanlı güreşçi altın madalya elde ederken, Burhan gümüş madalyanın sahibi oldu.Karşılaşmanın ardından Burhan'ın elini de havaya kaldıran tecrübeli güreşçi Huseynov, şampiyonluk sevinci Azerbaycan ve Türk bayrağıyla birlikte yaşadı.26 yaşındaki Burhan Akbudak, ilk turda Ermeni Gegham Torgomyan'ı 12-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Macar Laszlo Szabo'yu 11-0 öndeyken tuşla yenmişti.Çeyrek finalde ABD'li Benjamin Provisor'u 10-0 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi, yarı finalde İranlı Pejman Soltanmorad Poshtam ile yaptığı müsabakayı 5-2 kazanarak adını finale yazdırmıştı.Oslo'da finalde mücadele eden ilk ay-yıldızlı güreşçi olan Burhan, Türkiye'ye organizasyondaki dördüncü madalyasını kazandırdı. 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz, kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya elde etmişti.

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dünya güreş şampiyonası, gümüş, gümüş madalya, burhan akbudak