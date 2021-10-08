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https://tr.sputniknews.com/20211008/cumhurbaskanligi-sozcusu-ibrahim-kalina-fahri-doktora-unvani-1049654891.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a fahri doktora unvanı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a fahri doktora unvanı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a Altınbaş Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler dalında fahri doktora unvanı verildi. Kalın, "Fahri doktora unvanını bana... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T19:23+0300
2021-10-08T19:24+0300
ibrahim kalın
türkiye
fahri doktora
altınbaş üniversitesi
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Altınbaş Üniversitesi 2021 2022 akademik yılı resmi açılış törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a fahri doktora unvanı ve beraat takdim edildi. Kalın, takdim töreninin ardından akademik yılın açılış dersini de verdi.Açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Vakkas Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.'İlim, İrfan, Hikmet: Niçin Öğreniyoruz?' konulu açılış dersini veren Kalın, şunları kaydetti:Türk üniversitelerinin imkan ve altyapı anlamında çok daha iyi yerlerde olduğunu söyleyen Kalın, şöyle devam etti:"Türkiye'de 204 üniversitemiz var. Bu üniversitelerde okuyan 8 milyona yakın öğrencimiz, binlerce akademisyenimiz bulunuyor. Bu imkanların içini dolduracak, akademik, ilmi, entelektüel manada bir üst seviyeye taşıyacak, yeni ufuklara açılmamızı sağlayacak adımlar yine buralarda atılacak. İyi eğitim, iyi bir hoca dikte eden değil işaret yoluyla öğreten kişi demektir. Çünkü öğrencisinin zekasına güvenen kişi demektir. Üniversite eğitiminde de umarım size işaret edilen yerler kutlu, bereketli, doğru ve güzel yerler olur. Eminim kendinize seçeceğiniz istikamette iyinin, güzelin ve doğrunun buluştuğu, birleştiği birbirine bütünlediği, tamamladığı yerler olacaktır. Umarım zihnen, ruhen, kalben çıkacağınız bu yolculukta en güzel işaretler karşınıza çıkacak ama işaretlerin büyüsüne kapılmayıp siz yolunuza devam edeceksiniz. Gittiğiniz yerlerde sizler de izler, işaretler bırakacaksınız."'Mahcup ettiniz'Öğrencilere yeni akademik yılda başarılar dileyen Kalın, "2021-2022 akademik yılının verimli, bereketli, uğurlu, iyinin, güzelin, doğrunun yükseldiği bir yıl olmasını diliyorum. Altınbaş Üniversitesi'ne tüm camiasına başarılar diliyorum. Fahri doktora unvanını bana tevdi etme inceliğinde ve lütfunda bulunan üniversitemize, konsey üyelerine, yönetimine çok teşekkür ediyorum, mahcup ettiniz. Bu yolculukta hepinize başarılar diliyorum. 4 yıl sonra üniversiteden mezun olurken daha iyi, güzel, doğru insanlar olarak, kendini çok daha iyi yetiştirmiş insanlar olarak, hayata hazır birer birey olarak yolunuza devam etmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.
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ibrahim kalın, fahri doktora, altınbaş üniversitesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a fahri doktora unvanı

19:23 08.10.2021 (güncellendi: 19:24 08.10.2021)
© AAFahri doktora unvanı verilen İbrahim Kalın
Fahri doktora unvanı verilen İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a Altınbaş Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler dalında fahri doktora unvanı verildi. Kalın, "Fahri doktora unvanını bana tevdi etme inceliğinde ve lütfunda bulunan üniversitemize, konsey üyelerine, yönetimine çok teşekkür ediyorum, mahcup ettiniz" dedi.
Altınbaş Üniversitesi 2021 2022 akademik yılı resmi açılış törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a fahri doktora unvanı ve beraat takdim edildi. Kalın, takdim töreninin ardından akademik yılın açılış dersini de verdi.
Açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Vakkas Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
'İlim, İrfan, Hikmet: Niçin Öğreniyoruz?' konulu açılış dersini veren Kalın, şunları kaydetti:
"Üniversite dediğiniz zaman aklıma, büyük düşünürlerle, bilim insanlarıyla, üstatlarla, rehberlerle çıkılan bir yolculuk geliyor. Üniversitenin kalitesi kişiye hayal etme gücünü kazandırmasındadır diye düşünüyorum. Bilginin artık çok mekanik olarak aktarıldığı bir çağda size bilginin ötesinde ilmi, ilmin ötesinde irfanı, irfanın üzerinde hikmeti verebilen bir üniversitenin ancak başarılı olabileceğini düşünüyorum."
Türk üniversitelerinin imkan ve altyapı anlamında çok daha iyi yerlerde olduğunu söyleyen Kalın, şöyle devam etti:
"Türkiye'de 204 üniversitemiz var. Bu üniversitelerde okuyan 8 milyona yakın öğrencimiz, binlerce akademisyenimiz bulunuyor. Bu imkanların içini dolduracak, akademik, ilmi, entelektüel manada bir üst seviyeye taşıyacak, yeni ufuklara açılmamızı sağlayacak adımlar yine buralarda atılacak. İyi eğitim, iyi bir hoca dikte eden değil işaret yoluyla öğreten kişi demektir. Çünkü öğrencisinin zekasına güvenen kişi demektir. Üniversite eğitiminde de umarım size işaret edilen yerler kutlu, bereketli, doğru ve güzel yerler olur. Eminim kendinize seçeceğiniz istikamette iyinin, güzelin ve doğrunun buluştuğu, birleştiği birbirine bütünlediği, tamamladığı yerler olacaktır. Umarım zihnen, ruhen, kalben çıkacağınız bu yolculukta en güzel işaretler karşınıza çıkacak ama işaretlerin büyüsüne kapılmayıp siz yolunuza devam edeceksiniz. Gittiğiniz yerlerde sizler de izler, işaretler bırakacaksınız."

'Mahcup ettiniz'

Öğrencilere yeni akademik yılda başarılar dileyen Kalın, "2021-2022 akademik yılının verimli, bereketli, uğurlu, iyinin, güzelin, doğrunun yükseldiği bir yıl olmasını diliyorum. Altınbaş Üniversitesi'ne tüm camiasına başarılar diliyorum. Fahri doktora unvanını bana tevdi etme inceliğinde ve lütfunda bulunan üniversitemize, konsey üyelerine, yönetimine çok teşekkür ediyorum, mahcup ettiniz. Bu yolculukta hepinize başarılar diliyorum. 4 yıl sonra üniversiteden mezun olurken daha iyi, güzel, doğru insanlar olarak, kendini çok daha iyi yetiştirmiş insanlar olarak, hayata hazır birer birey olarak yolunuza devam etmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.
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