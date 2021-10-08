Erdoğan: Türkiye önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye tarih boyunca büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan ülke olarak önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır" açıklamasında bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanında düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katılarak konuşma yaptı.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Türkiye tarih boyunca büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan ülke olarak önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır.
(Üretim-lojistik) Mevcut altyapımızı en verimli şekilde kullanarak ve yeni yatırımlarla bunu geliştirerek önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız.