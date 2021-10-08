Erdoğan: Türkiye önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır

Türkiye tarih boyunca büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan ülke olarak önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır.

(Üretim-lojistik) Mevcut altyapımızı en verimli şekilde kullanarak ve yeni yatırımlarla bunu geliştirerek önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız.