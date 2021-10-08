https://tr.sputniknews.com/20211008/kaliforniya-seks-sirasinda-partnerden-gizli-kondom-cikartmayi-yasakladi-1049652794.html

Kaliforniya seks sırasında partnerden gizli kondom çıkartmayı yasakladı

Kaliforniya seks sırasında partnerden gizli kondom çıkartmayı yasakladı

Kaliforniya, seks sırasında partnerin rızası olmadan ya da gizlice kondom çıkartmayı yasaklayan ilk eyalet oldu. Konu 2017 yılındaki bir araştırmayla gündeme... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T18:22+0300

2021-10-08T18:22+0300

2021-10-08T18:22+0300

dünya

kaliforniya

prezervatif

kondom

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Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un imzasıyla birlikte cinsel ilişki sırasında kondomun çıkartılmasını yasaklandı. Yürürlüğe giren yasa ile birlikte sözlü onay alınmadan prezervatifin çıkarılması durumunda mağdur faile tazminat davası açabilecek.Diğer bölgelerde de sunulduDuvar'ın haberine göre, eyaletin medeni kanununda yapılan bu değişiklik bir süredir hem Kaliforniya'nın hem de ABD'nin kimi diğer eyaletlerinin gündeminde. Demokrat temsilci Cristina Garcia, Yale Üniversitesi'nde kadın ve gey erkeklere yönelik 'gizli' eylemlerin artışıyla ilgili bir araştırma yapılmasının ardından 2017 yılında söz konusu eylemi suç haline getirmeye çalışmıştı.New York ve Wisconsin'de de kanun koyucular gizlice veya rıza alınmadan kondomun çıkartılmasını yasaklamayı içeren düzenleme önerisini sundu.'Evlilik cüzdanı tecavüze mazeret değildir'Vali Newsom'un onayladığı bir diğer düzenleme ise tecavüz durumunda failin 'eş' olması artık herhangi bir farklılık oluşturmayacak. Konuyla ilgili 'Tecavüzün tecavüz' olduğunu söyleyen Garcia, "Evlilik cüzdanı toplumun en berbat ve sadist suçlarından birini işlemenin gerekçesi değildir" diye konuştu.

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kaliforniya, prezervatif, kondom