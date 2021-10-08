Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211008/kaliforniya-seks-sirasinda-partnerden-gizli-kondom-cikartmayi-yasakladi-1049652794.html
Kaliforniya seks sırasında partnerden gizli kondom çıkartmayı yasakladı
Kaliforniya seks sırasında partnerden gizli kondom çıkartmayı yasakladı
Kaliforniya, seks sırasında partnerin rızası olmadan ya da gizlice kondom çıkartmayı yasaklayan ilk eyalet oldu. Konu 2017 yılındaki bir araştırmayla gündeme... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T18:22+0300
2021-10-08T18:22+0300
dünya
kaliforniya
prezervatif
kondom
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102294/73/1022947360_22:0:1146:632_1920x0_80_0_0_43d3127bebbfa4fb975efe44f0b28655.jpg
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un imzasıyla birlikte cinsel ilişki sırasında kondomun çıkartılmasını yasaklandı. Yürürlüğe giren yasa ile birlikte sözlü onay alınmadan prezervatifin çıkarılması durumunda mağdur faile tazminat davası açabilecek.Diğer bölgelerde de sunulduDuvar'ın haberine göre, eyaletin medeni kanununda yapılan bu değişiklik bir süredir hem Kaliforniya'nın hem de ABD'nin kimi diğer eyaletlerinin gündeminde. Demokrat temsilci Cristina Garcia, Yale Üniversitesi'nde kadın ve gey erkeklere yönelik 'gizli' eylemlerin artışıyla ilgili bir araştırma yapılmasının ardından 2017 yılında söz konusu eylemi suç haline getirmeye çalışmıştı.New York ve Wisconsin'de de kanun koyucular gizlice veya rıza alınmadan kondomun çıkartılmasını yasaklamayı içeren düzenleme önerisini sundu.'Evlilik cüzdanı tecavüze mazeret değildir'Vali Newsom'un onayladığı bir diğer düzenleme ise tecavüz durumunda failin 'eş' olması artık herhangi bir farklılık oluşturmayacak. Konuyla ilgili 'Tecavüzün tecavüz' olduğunu söyleyen Garcia, "Evlilik cüzdanı toplumun en berbat ve sadist suçlarından birini işlemenin gerekçesi değildir" diye konuştu.
kaliforniya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102294/73/1022947360_162:0:1005:632_1920x0_80_0_0_630b6a8a9bd6f4a07d6ad54c6a55e4fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kaliforniya, prezervatif, kondom

Kaliforniya seks sırasında partnerden gizli kondom çıkartmayı yasakladı

18:22 08.10.2021
© Flickr / Shawn Lattakondom
kondom - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© Flickr / Shawn Latta
Abone ol
Kaliforniya, seks sırasında partnerin rızası olmadan ya da gizlice kondom çıkartmayı yasaklayan ilk eyalet oldu. Konu 2017 yılındaki bir araştırmayla gündeme gelmişti.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un imzasıyla birlikte cinsel ilişki sırasında kondomun çıkartılmasını yasaklandı. Yürürlüğe giren yasa ile birlikte sözlü onay alınmadan prezervatifin çıkarılması durumunda mağdur faile tazminat davası açabilecek.

Diğer bölgelerde de sunuldu

Duvar'ın haberine göre, eyaletin medeni kanununda yapılan bu değişiklik bir süredir hem Kaliforniya'nın hem de ABD'nin kimi diğer eyaletlerinin gündeminde. Demokrat temsilci Cristina Garcia, Yale Üniversitesi'nde kadın ve gey erkeklere yönelik 'gizli' eylemlerin artışıyla ilgili bir araştırma yapılmasının ardından 2017 yılında söz konusu eylemi suç haline getirmeye çalışmıştı.
New York ve Wisconsin'de de kanun koyucular gizlice veya rıza alınmadan kondomun çıkartılmasını yasaklamayı içeren düzenleme önerisini sundu.

'Evlilik cüzdanı tecavüze mazeret değildir'

Vali Newsom'un onayladığı bir diğer düzenleme ise tecavüz durumunda failin 'eş' olması artık herhangi bir farklılık oluşturmayacak. Konuyla ilgili 'Tecavüzün tecavüz' olduğunu söyleyen Garcia, "Evlilik cüzdanı toplumun en berbat ve sadist suçlarından birini işlemenin gerekçesi değildir" diye konuştu.
101000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:54Oyuncular Sendikası'ndan 'Ezgi Mola' ve 'Farah Zeynep Abdullah' açıklaması
18:47Ankaragücü'nden PFDK'ya tepki
18:40İmamoğlu: Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul’a götürürüm
18:36Çin'in Ay'dan getirdiği kaya örneklerinin 2 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı
18:24İspanya'da jinekolojik muayenede 'lezbiyenlik hastalıktır' teşhisi konulması infial yarattı
18:22Kaliforniya seks sırasında partnerden gizli kondom çıkartmayı yasakladı
18:16ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Türkçe Twitter hesabı açtı
18:15İngiltere maçı öncesi Andorra'nın stadında yangın çıktı: Karşılaşma ertelenebilir
18:00Akademisyen Aylin Sözer'in katil zanlısı Kemal Ayyıldız, cinayeti başkasının işlediğini iddia etti
17:58Getir ve BiTaksi'den işbirliği: 'GetirBiTaksi' hizmete başladı
17:55Fatih Terim, Arda Turan konusunda kararını verdi
17:4830 metre yükseklikten BMW’nun üstüne düştü, kurtuldu
17:44Kuzeninin çalıştığı marketi soydu, aksayarak yürüyüşünden tespit edilip yakalandı
17:43Yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağa bırakılan kediler köylülere sığındı
17:41AK Partili Akbaşoğlu: Yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:30Şehirlerdeki ışık kirliliği böceklerin davranışlarını değiştirdi
17:26İki kardeş, traktör ile ablalarını ezmeye çalıştı
17:21Sokak kedisini 'evlat edindi', sonra 'fakirlik belgesi' çıkardı
17:13Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verildi
17:13Taliban: Afganistan'ın birkaç bölgesinde IŞİD'e karşı operasyon düzenleniyor