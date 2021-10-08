https://tr.sputniknews.com/20211008/marius-sumudica-yeni-malatyasporda-1049645863.html

Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da

Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T15:12+0300

2021-10-08T15:12+0300

2021-10-08T15:12+0300

spor

marius sumudica

yeni malatyaspor

teknik direktör

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Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getirdi.Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.Açıklamada, Sumudica ile kulüp başkanı Adil Gevrek'in sözleşmeyi imzalayan fotoğrafına yer verildi.Malatya ekibinde İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Rumen çalıştırıcı, Türkiye kariyerinde daha önce sırayla Yukatel Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'da görev almıştı.

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marius sumudica, yeni malatyaspor, teknik direktör