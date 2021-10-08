https://tr.sputniknews.com/20211008/rdif-baskani-dmitriyev-dsonun-sputnik-vye-onay-vereceginden-suphemiz-yok-1049634529.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: DSÖ’nün Sputnik V’ye onay vereceğinden şüphemiz yok

RDIF Başkanı Dmitriyev: DSÖ’nün Sputnik V’ye onay vereceğinden şüphemiz yok

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Rus Sputnik V aşısına onay vereceğinden şüpheleri olmadığını... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T05:44+0300

2021-10-08T05:44+0300

2021-10-08T05:44+0300

koronavirüs

sputnik

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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Bloomberg Invest Global konferansındaki konuşmasında, Sputnik V aşısıyla ilgili bilgi veren Dmitriyev, “DSÖ temsilcilerinin en kısa zamanda, ekim ayı içinde Rusya ziyaretinin gerçekleşeceğine inanıyoruz. DSÖ tarafından onaylanacağından şüphemiz yok” dedi.‘Sputnik Light Delta’ya karşı iyi koruma sağlıyor’Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşına da değinen Dmitriyev, “Gelecek hafta paylaşacağımız sıra dışı enformasyon, Sputnik Light aşısının, koronavirüsün delta varyantına karşı, birçok çift bileşenli aşılara göre çok daha iyi koruma sağladığını kanıtlıyor. Bunu ilk kez söylüyorum” ifadesini kullandı.‘Sputnik Light’ın 3 yabancı aşıyla kombinasyonu test ediliyor’RDIF Başkanı, “Bu aşıyı Arjantin’de AstraZeneca, Sinopharm ve Moderna ile kominasyon içinde test ediyoruz. Sputnik Light aşısının çok etkili olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda bu aşı, diğer aşılarla kombinasyon içinde etkiyi artırıyor. Yani Sputnik Light hem bağımsız bir aşı hem de etki artırıcı ve bu, dünyada tescil edilen ilk etki artırıcı, çünkü buna ihtiyaç olduğunu anlıyoruz” diye açıkladı.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v