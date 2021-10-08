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https://tr.sputniknews.com/20211008/temde-7-milyon-adet-kacak-makaron-ele-gecirildi-1049633163.html
TEM’de 7 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi
TEM’de 7 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi
Kocaeli’nde TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan kamyonda 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T02:31+0300
2021-10-08T02:31+0300
türkiye
kocaeli
polis
tem otoyolu
gözaltı
kaçak
kamyon
makaron
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İHA'nın haberine göre, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir kamyonu takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü polisleri, Kocaeli TEM otoyolu üzerinde aracı durdurdu.Polis ekiplerince sürücünün araçtan indirilmesinin ardından kamyonda yapılan aramada 700 koli halinde 7 milyon dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olay hakkında 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.
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kocaeli, polis, tem otoyolu, gözaltı, kaçak, kamyon, makaron

TEM’de 7 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi

02:31 08.10.2021
© İHA / GÜRCAN YILMAZTEM'de 7 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi
TEM'de 7 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© İHA / GÜRCAN YILMAZ
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Kocaeli’nde TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan kamyonda 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir kamyonu takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü polisleri, Kocaeli TEM otoyolu üzerinde aracı durdurdu.
Polis ekiplerince sürücünün araçtan indirilmesinin ardından kamyonda yapılan aramada 700 koli halinde 7 milyon dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olay hakkında 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.
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