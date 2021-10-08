https://tr.sputniknews.com/20211008/temde-7-milyon-adet-kacak-makaron-ele-gecirildi-1049633163.html

TEM’de 7 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi

TEM’de 7 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli’nde TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan kamyonda 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kocaeli

polis

tem otoyolu

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kaçak

kamyon

makaron

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İHA'nın haberine göre, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir kamyonu takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü polisleri, Kocaeli TEM otoyolu üzerinde aracı durdurdu.Polis ekiplerince sürücünün araçtan indirilmesinin ardından kamyonda yapılan aramada 700 koli halinde 7 milyon dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olay hakkında 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.

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kocaeli, polis, tem otoyolu, gözaltı, kaçak, kamyon, makaron