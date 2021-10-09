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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211009/abdde-yasayan-prof-akarca-turkiyede-2002deki-gibi-bir-kirilma-var-ak-parti-yuzde-33e-geriledi-1049664123.html
ABD’de yaşayan Prof. Akarca: Türkiye’de 2002’deki gibi bir kırılma var, AK Parti yüzde 33’e geriledi
ABD’de yaşayan Prof. Akarca: Türkiye’de 2002’deki gibi bir kırılma var, AK Parti yüzde 33’e geriledi
Chicago’da Ilinois Üniversitesi’nde kendi geliştirdiği ekonometrik modelle siyasi partilerin oy oranlarını hesaplayan Prof. Ali Akarca, Radyo Sputnik’te Atilla... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
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ABD’de yaşayan Prof. Ali Akarca: Türkiye’de 2002’deki gibi bir kırılma var. AK Parti yüzde 33’e geriledi
ABD’de yaşayan Prof. Ali Akarca: Türkiye’de 2002’deki gibi bir kırılma var. AK Parti yüzde 33’e geriledi
Prof. Akarca, “AK Parti; iktidarda yıpranma payı, kuruluş ideallerinden sapılması, ekonominin kötüye gidişi, yolsuzluklar ve popülist politikalar uygulanması nedeniyle yüzde 33.32’ye kadar gerilemiş durumda” dedi.Haziran seçimini tam isabet bilmiştiProf Ali Akarca’nın geliştirdiği ekonometrik model 24 Haziran seçiminde AK Parti’nin yüzde 42.81 alacağını hesaplamış, seçimden yüzde 42.5’lik sonuç çıkmıştı. Prof. Akarca güncel koşullardaki son durumu şöyle anlattı:'Seçmen alternatif arayışında'Prof Akarca’nın ekonometrik modelinin bazı değişkenleriİktidardaki partinin yıpranma payı: Bu yıpranma, tipik olarak iktidarda geçen her yıl için taraftarlarının yüzde 4.8'ini kaybetmek olarak hesaplanıyor.Seçim öncesi milli gelir: Her yüzde birlik artış iktidar partisine (tek başına iktidarda olduğunda) yüzde 1.03 puan oy getiriyor.Enflasyon artışı: Yüzde birlik enflasyon artışı iktidar partisine 0.15 puan oy kaybettiriyor.
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ABD’de yaşayan Prof. Akarca: Türkiye’de 2002’deki gibi bir kırılma var, AK Parti yüzde 33’e geriledi

04:19 09.10.2021
AKŞAM POSTASI
ABD’de yaşayan Prof. Ali Akarca: Türkiye’de 2002’deki gibi bir kırılma var. AK Parti yüzde 33’e geriledi
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Chicago’da Ilinois Üniversitesi’nde kendi geliştirdiği ekonometrik modelle siyasi partilerin oy oranlarını hesaplayan Prof. Ali Akarca, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.
Prof. Akarca, “AK Parti; iktidarda yıpranma payı, kuruluş ideallerinden sapılması, ekonominin kötüye gidişi, yolsuzluklar ve popülist politikalar uygulanması nedeniyle yüzde 33.32’ye kadar gerilemiş durumda” dedi.

Haziran seçimini tam isabet bilmişti

Prof Ali Akarca’nın geliştirdiği ekonometrik model 24 Haziran seçiminde AK Parti’nin yüzde 42.81 alacağını hesaplamış, seçimden yüzde 42.5’lik sonuç çıkmıştı. Prof. Akarca güncel koşullardaki son durumu şöyle anlattı:
Ben son ekonomik verileri bilgisayara yüklediğim zaman çıkan rakam Ak Parti için yüzde 33.32. Konda ve Metropoll anketlerinde de benzer sonuçların çıktığını görüyorum. Bunun nedenleri arasında iktidarda kalınan süre nedeniyle yıpranma ve ekonomi başta geliyor. 2002’de Türkiye’de gördüğümüz ciddi kırılmanın şartları oluşmaya başladı. Seçmen, eğer oy verdiği parti değişirse, ya da parti ideallerini korusa da ekonomik anlamda başarısız oluyorsa onu terk ediyor.
Örneğin orman yangınlarında gösterilen yetersizlik 1999 depreminde yaşananları hatırlatıyor. Sel felaketinde dere yatağına yapılmış inşaatlar, fay hatları üzerindeki binaları çağrıştırıyor. Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen yolsuzluk iddiaları Susurluk ve örtülü ödenek skandallarına benziyor. Her zaman halkın iradesi vurgusu yapılmışken, atanmış bir İçişleri Bakanı seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıyor. Ekonomi de kötü gidiyor.

'Seçmen alternatif arayışında'

Sayın Erdoğan “Milli Görüş gömleğini çıkardım” demişti. O zaman bu serbest piyasa ekonomisi ve AB’ye entegrasyon politikası izleyeceğinin işareti oldu. Bu büyük bir değişimdir. Ama şimdi marketlere baskı yaparak enflasyonu düşürmeye çalışan, Varlık Fonu ile devleti Türkiye’nin en büyük holdinginin sahibi yapan bir noktaya gelindi. Tüm bunlar 2002’deki kırılmaya benzer bir durum yaratıyor.
Ancak seçmenin var olan siyasi aktörleri terk etmesi için bir alternatifin ortaya çıkması gerekiyor. Anketlerde kararsızların 21 dolayında çıktığı görülüyor. İYİ Parti’de bir yükseliş var ama onun da kendisini daha iyi tarif etmesi gerekiyor. Örneğin MHP ile milliyetçilikte nasıl ayrılıyor, ekonomik politikaları ne olacak gibi...

Prof Akarca’nın ekonometrik modelinin bazı değişkenleri

İktidardaki partinin yıpranma payı: Bu yıpranma, tipik olarak iktidarda geçen her yıl için taraftarlarının yüzde 4.8'ini kaybetmek olarak hesaplanıyor.
Seçim öncesi milli gelir: Her yüzde birlik artış iktidar partisine (tek başına iktidarda olduğunda) yüzde 1.03 puan oy getiriyor.
Enflasyon artışı: Yüzde birlik enflasyon artışı iktidar partisine 0.15 puan oy kaybettiriyor.
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