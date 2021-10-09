https://tr.sputniknews.com/20211009/abdde-yasayan-prof-akarca-turkiyede-2002deki-gibi-bir-kirilma-var-ak-parti-yuzde-33e-geriledi-1049664123.html

ABD’de yaşayan Prof. Akarca: Türkiye’de 2002’deki gibi bir kırılma var, AK Parti yüzde 33’e geriledi

ABD’de yaşayan Prof. Akarca: Türkiye’de 2002’deki gibi bir kırılma var, AK Parti yüzde 33’e geriledi

Chicago’da Ilinois Üniversitesi’nde kendi geliştirdiği ekonometrik modelle siyasi partilerin oy oranlarını hesaplayan Prof. Ali Akarca, Radyo Sputnik’te Atilla... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T04:19+0300

2021-10-09T04:19+0300

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akşam postasi

ak parti

seçim

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ABD’de yaşayan Prof. Ali Akarca: Türkiye’de 2002’deki gibi bir kırılma var. AK Parti yüzde 33’e geriledi ABD’de yaşayan Prof. Ali Akarca: Türkiye’de 2002’deki gibi bir kırılma var. AK Parti yüzde 33’e geriledi

Prof. Akarca, “AK Parti; iktidarda yıpranma payı, kuruluş ideallerinden sapılması, ekonominin kötüye gidişi, yolsuzluklar ve popülist politikalar uygulanması nedeniyle yüzde 33.32’ye kadar gerilemiş durumda” dedi.Haziran seçimini tam isabet bilmiştiProf Ali Akarca’nın geliştirdiği ekonometrik model 24 Haziran seçiminde AK Parti’nin yüzde 42.81 alacağını hesaplamış, seçimden yüzde 42.5’lik sonuç çıkmıştı. Prof. Akarca güncel koşullardaki son durumu şöyle anlattı:'Seçmen alternatif arayışında'Prof Akarca’nın ekonometrik modelinin bazı değişkenleriİktidardaki partinin yıpranma payı: Bu yıpranma, tipik olarak iktidarda geçen her yıl için taraftarlarının yüzde 4.8'ini kaybetmek olarak hesaplanıyor.Seçim öncesi milli gelir: Her yüzde birlik artış iktidar partisine (tek başına iktidarda olduğunda) yüzde 1.03 puan oy getiriyor.Enflasyon artışı: Yüzde birlik enflasyon artışı iktidar partisine 0.15 puan oy kaybettiriyor.

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