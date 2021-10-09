https://tr.sputniknews.com/20211009/cocugum-usuyor-diyen-yolcuyu-karsinin-taksisiyim-diyerek-araca-almamisti-surucuye-ceza-verildi-1049668933.html

'Çocuğum üşüyor' diyen yolcuyu 'Karşının taksisiyim' diyerek araca almamıştı: Sürücüye ceza verildi

'Çocuğum üşüyor' diyen yolcuyu 'Karşının taksisiyim' diyerek araca almamıştı: Sürücüye ceza verildi

İstanbul'da çocuğuyla birlikte taksiye binmek isteyen kadını 'Karşının taksisiyim' diyerek reddeden sürücüye para cezası verildi, taksinin ruhsatı askıya... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T14:33+0300

2021-10-09T14:33+0300

2021-10-09T14:33+0300

türkiye

istanbul

ataşehir

taksi

yolcu

kısa mesafe

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Ataşehir'de dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle kızıyla taksiye binmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı.Taksi, trafik ekipleri tarafından Bağcılar Halkalı Caddesi'nde durduruldu. Yapılan kontrollerinde taksinin belediye ruhsatının iptal olduğu tespit edildi. Muharrem Y.'ye 2918 sayılı KTK'nın EK2/5 (Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden 1339 TL ceza kesildi. Taksi 3 gün süre ile trafikten menedilirken, Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süre askıya alındı.

türkiye

istanbul

ataşehir

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istanbul, ataşehir, taksi, yolcu, kısa mesafe