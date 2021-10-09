Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Adana'nın cesur, mert, çalışkan vefakar insanlarını yürekten selamlıyorum. Tarımın ve bereketin şehri Adana'daki tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha Allah'ına kurban Adana diyorum.- Muhalefetin yabancı yatırımcıları ürkütmeye çalıştığı bu dönemde atılan imzalar atılımdır.- Yapılan yatırımlar muhalefetin yalan üzerine kurulu propagandasının işe yaramadığının ispatıdır.- CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor.- Turizmde farklı bir ivme yakalayarak geçen seneki kayıplarımızın büyük bölümünü telafi ettik.- Ekonomilerin kontak kapattığı bir dönemde bizde yatırımlar hiç hız kesmedi.- Siz nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız, biz de gece gündüz sizin için çalışıyoruz. Adana kalkınsın, Adana büyüsün diye mücadele ediyoruz. Adana'ya 50 milyar liralık yatırım yaptık.
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recep tayyip erdoğan, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor
- Adana'nın cesur, mert, çalışkan vefakar insanlarını yürekten selamlıyorum. Tarımın ve bereketin şehri Adana'daki tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha Allah'ına kurban Adana diyorum.
- Muhalefetin yabancı yatırımcıları ürkütmeye çalıştığı bu dönemde atılan imzalar atılımdır.
- Yapılan yatırımlar muhalefetin yalan üzerine kurulu propagandasının işe yaramadığının ispatıdır.
- CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor.
- Turizmde farklı bir ivme yakalayarak geçen seneki kayıplarımızın büyük bölümünü telafi ettik.
- Ekonomilerin kontak kapattığı bir dönemde bizde yatırımlar hiç hız kesmedi.
- Siz nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız, biz de gece gündüz sizin için çalışıyoruz. Adana kalkınsın, Adana büyüsün diye mücadele ediyoruz. Adana'ya 50 milyar liralık yatırım yaptık.