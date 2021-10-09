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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor
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https://tr.sputniknews.com/20211009/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-adana-genisletilmis-il-danisma-toplantisinda-konusuyor-1049671135.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T17:37+0300
2021-10-09T17:53+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Adana'nın cesur, mert, çalışkan vefakar insanlarını yürekten selamlıyorum. Tarımın ve bereketin şehri Adana'daki tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha Allah'ına kurban Adana diyorum.- Muhalefetin yabancı yatırımcıları ürkütmeye çalıştığı bu dönemde atılan imzalar atılımdır.- Yapılan yatırımlar muhalefetin yalan üzerine kurulu propagandasının işe yaramadığının ispatıdır.- CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor.- Turizmde farklı bir ivme yakalayarak geçen seneki kayıplarımızın büyük bölümünü telafi ettik.- Ekonomilerin kontak kapattığı bir dönemde bizde yatırımlar hiç hız kesmedi.- Siz nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız, biz de gece gündüz sizin için çalışıyoruz. Adana kalkınsın, Adana büyüsün diye mücadele ediyoruz. Adana'ya 50 milyar liralık yatırım yaptık.
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recep tayyip erdoğan, ak parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor

17:37 09.10.2021 (güncellendi: 17:53 09.10.2021)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Adana'nın cesur, mert, çalışkan vefakar insanlarını yürekten selamlıyorum. Tarımın ve bereketin şehri Adana'daki tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha Allah'ına kurban Adana diyorum.
- Muhalefetin yabancı yatırımcıları ürkütmeye çalıştığı bu dönemde atılan imzalar atılımdır.
- Yapılan yatırımlar muhalefetin yalan üzerine kurulu propagandasının işe yaramadığının ispatıdır.
- CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor.
- Turizmde farklı bir ivme yakalayarak geçen seneki kayıplarımızın büyük bölümünü telafi ettik.
- Ekonomilerin kontak kapattığı bir dönemde bizde yatırımlar hiç hız kesmedi.
- Siz nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız, biz de gece gündüz sizin için çalışıyoruz. Adana kalkınsın, Adana büyüsün diye mücadele ediyoruz. Adana'ya 50 milyar liralık yatırım yaptık.
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