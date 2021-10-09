'Kürtaj' filmini izleyen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Bu yıl 58.'si gerçekleşen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde dün gece 'Kürtaj' filmi izletildi. Özel gösterimde yer alan filmde seyirciler bazı sahnelerden etkilendi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Audrey Diwan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kürtaj'daki gerçeği aratmayan sahneler nedeniyle filmin başında 2 kişi, filmin son dakikalarına doğru 1 kişi baygınlık geçirdi. Bu kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.Venedik Film Festivali'nde de gösterime giren filmde seyirciler arasında baygınlık geçirenler olmuştu.'Çok gerçekçiydi'Filmi değerlendiren sinemasever Vahit Tansoy, “Filmi çok beğendim ve çok gerçekçiydi. Yıllarca İstanbul Film Festivali'ne gidiyorum, birçok film seyrettim. Çok daha farklı sert filmler gördük. Yine de bu film müthiş gerçekçi çekilmiş. Kadın oyuncu da çok iyi oynamış. Venedik Film Festivali'nde de filmi izleyenler arasında bayılanlar olmuş. Umarım film gösterime girer ve herkes seyreder. Çok güzel bir filmdi" dedi.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde özel gösterimde yer alan 'Kürtaj' filmindeki gerçekçi sahnelerden etkilenen 3 seyirci, baygınlık geçirip hastaneye kaldırıldı.
Bu yıl 58.'si gerçekleşen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde dün gece 'Kürtaj' filmi izletildi. Özel gösterimde yer alan filmde seyirciler bazı sahnelerden etkilendi.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göreAudrey Diwan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kürtaj'daki gerçeği aratmayan sahneler nedeniyle filmin başında 2 kişi, filmin son dakikalarına doğru 1 kişi baygınlık geçirdi. Bu kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Venedik Film Festivali'nde de gösterime giren filmde seyirciler arasında baygınlık geçirenler olmuştu.
'Çok gerçekçiydi'
Filmi değerlendiren sinemasever Vahit Tansoy, “Filmi çok beğendim ve çok gerçekçiydi. Yıllarca İstanbul Film Festivali'ne gidiyorum, birçok film seyrettim. Çok daha farklı sert filmler gördük. Yine de bu film müthiş gerçekçi çekilmiş. Kadın oyuncu da çok iyi oynamış. Venedik Film Festivali'nde de filmi izleyenler arasında bayılanlar olmuş. Umarım film gösterime girer ve herkes seyreder. Çok güzel bir filmdi" dedi.