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https://tr.sputniknews.com/20211009/saakasvili-tiflisi-uluslararasi-topluma-sikayet-etti-dava-surecim-oteleniyor-1049668586.html
Saakaşvili, Tiflis'i uluslararası topluma şikayet etti: Dava sürecim öteleniyor
Saakaşvili, Tiflis'i uluslararası topluma şikayet etti: Dava sürecim öteleniyor
Tiflis yönetimini uluslararası topluma şikayet eden eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, kendisi hakkındaki davalarla ilgili duruşmaların... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T14:18+0300
2021-10-09T14:18+0300
dünya
gürcistan
mihail saakaşvili
tutuklama
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1 Ekim'de ülkesine döndükten hemen sonra tutuklanarak Rustavi kentindeki cezaevine gönderilen Saakaşvili, Facebook hesabından açıklama yaparak uluslararası topluma yargılama süreciyle ilgili şikayette bulundu.Mahkemenin kendisi hakkında verdiği ve dünyada hiç kimsenin tanımadığı iki hüküm ve ayrıca devam eden iki dava kapsamındaki tutuklama emri nedeniyle cezaevinde olduğunu belirten Saakaşvili, "Gürcistan mevzuatına göre, yürürlükteki ve devam eden bir davaya istinaden gözaltına alınan herhangi bir kişi derhal mahkemeye çıkarılmalı. Beni duruşma yapılmadan dokuz gündür cezaevinde tutuyorlar ve bugün dava hakimi avukatıma önümüzdeki haftalarda duruşma beklenmediğini söyledi. Neredeyse her büyük şehirde partim İvanişvili'nin partisiyle burun buruna giderken, planlanan ikinci tur seçimler öncesinde halkın önüne çıkmamı engellemeye yönelik açık bir girişim var. Umarım bu meseleyi görmezden gelemezsiniz" ifadelerini kullandı.Gürcistan’da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranan Saakaşvili, 8 yıl aradan sonra döndüğü ülkesinde tutuklanarak cezaevine koyulmuştu.
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gürcistan, mihail saakaşvili, tutuklama

Saakaşvili, Tiflis'i uluslararası topluma şikayet etti: Dava sürecim öteleniyor

14:18 09.10.2021
© REUTERS / Valentyn OgirenkoMihail Saakaşvili
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Tiflis yönetimini uluslararası topluma şikayet eden eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, kendisi hakkındaki davalarla ilgili duruşmaların ötelendiğini öne sürdü.
1 Ekim'de ülkesine döndükten hemen sonra tutuklanarak Rustavi kentindeki cezaevine gönderilen Saakaşvili, Facebook hesabından açıklama yaparak uluslararası topluma yargılama süreciyle ilgili şikayette bulundu.

Mahkemenin kendisi hakkında verdiği ve dünyada hiç kimsenin tanımadığı iki hüküm ve ayrıca devam eden iki dava kapsamındaki tutuklama emri nedeniyle cezaevinde olduğunu belirten Saakaşvili, "Gürcistan mevzuatına göre, yürürlükteki ve devam eden bir davaya istinaden gözaltına alınan herhangi bir kişi derhal mahkemeye çıkarılmalı. Beni duruşma yapılmadan dokuz gündür cezaevinde tutuyorlar ve bugün dava hakimi avukatıma önümüzdeki haftalarda duruşma beklenmediğini söyledi. Neredeyse her büyük şehirde partim İvanişvili'nin partisiyle burun buruna giderken, planlanan ikinci tur seçimler öncesinde halkın önüne çıkmamı engellemeye yönelik açık bir girişim var. Umarım bu meseleyi görmezden gelemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Gürcistan’da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranan Saakaşvili, 8 yıl aradan sonra döndüğü ülkesinde tutuklanarak cezaevine koyulmuştu.
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