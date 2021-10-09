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Saakaşvili, Tiflis'i uluslararası topluma şikayet etti: Dava sürecim öteleniyor
© REUTERS / Valentyn OgirenkoMihail Saakaşvili
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Tiflis yönetimini uluslararası topluma şikayet eden eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, kendisi hakkındaki davalarla ilgili duruşmaların ötelendiğini öne sürdü.
1 Ekim'de ülkesine döndükten hemen sonra tutuklanarak Rustavi kentindeki cezaevine gönderilen Saakaşvili, Facebook hesabından açıklama yaparak uluslararası topluma yargılama süreciyle ilgili şikayette bulundu.
Mahkemenin kendisi hakkında verdiği ve dünyada hiç kimsenin tanımadığı iki hüküm ve ayrıca devam eden iki dava kapsamındaki tutuklama emri nedeniyle cezaevinde olduğunu belirten Saakaşvili, "Gürcistan mevzuatına göre, yürürlükteki ve devam eden bir davaya istinaden gözaltına alınan herhangi bir kişi derhal mahkemeye çıkarılmalı. Beni duruşma yapılmadan dokuz gündür cezaevinde tutuyorlar ve bugün dava hakimi avukatıma önümüzdeki haftalarda duruşma beklenmediğini söyledi. Neredeyse her büyük şehirde partim İvanişvili'nin partisiyle burun buruna giderken, planlanan ikinci tur seçimler öncesinde halkın önüne çıkmamı engellemeye yönelik açık bir girişim var. Umarım bu meseleyi görmezden gelemezsiniz" ifadelerini kullandı.
Gürcistan’da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranan Saakaşvili, 8 yıl aradan sonra döndüğü ülkesinde tutuklanarak cezaevine koyulmuştu.
Mahkemenin kendisi hakkında verdiği ve dünyada hiç kimsenin tanımadığı iki hüküm ve ayrıca devam eden iki dava kapsamındaki tutuklama emri nedeniyle cezaevinde olduğunu belirten Saakaşvili, "Gürcistan mevzuatına göre, yürürlükteki ve devam eden bir davaya istinaden gözaltına alınan herhangi bir kişi derhal mahkemeye çıkarılmalı. Beni duruşma yapılmadan dokuz gündür cezaevinde tutuyorlar ve bugün dava hakimi avukatıma önümüzdeki haftalarda duruşma beklenmediğini söyledi. Neredeyse her büyük şehirde partim İvanişvili'nin partisiyle burun buruna giderken, planlanan ikinci tur seçimler öncesinde halkın önüne çıkmamı engellemeye yönelik açık bir girişim var. Umarım bu meseleyi görmezden gelemezsiniz" ifadelerini kullandı.
Gürcistan’da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranan Saakaşvili, 8 yıl aradan sonra döndüğü ülkesinde tutuklanarak cezaevine koyulmuştu.