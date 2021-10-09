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Türk paralimpik yelkenci Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu
Türk paralimpik yelkenci Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu
Türk sporcu Miray Ulaş, 2021 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T22:40+0300
2021-10-09T22:40+0300
2021-10-09T22:40+0300
spor
paralimpik
bronz madalya
miray ulaş
türkiye bedensel engelliler spor federasyonu
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2021 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcu Miray Ulaş, bronz madalya kazandı.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar sınıfında milli sporcu Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu" denildi.
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paralimpik, bronz madalya, miray ulaş, türkiye bedensel engelliler spor federasyonu
Türk paralimpik yelkenci Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu
Türk sporcu Miray Ulaş, 2021 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.
2021 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcu
Miray Ulaş, bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada,
"İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar sınıfında milli sporcu Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu" denildi.