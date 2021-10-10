https://tr.sputniknews.com/20211010/cumhurbaskani-erdogan-is-insani-gurun-cenazesine-katildi-1049686337.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Gür'ün cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Gür'ün cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı, iş insanı Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T14:24+0300
2021-10-10T14:24+0300
2021-10-10T14:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
üsküdar
akp
cenaze
görüşme
katılım
maske
koronavirüs
hacı ahmet gür
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İş insanı Gür için cenaze namazı, Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.Gür, Beykoz Çavuşbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
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recep tayyip erdoğan, üsküdar, akp, cenaze, görüşme, katılım, maske, koronavirüs, hacı ahmet gür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Gür'ün cenazesine katıldı
14:24 10.10.2021 (güncellendi: 14:25 10.10.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı, iş insanı Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı.
İş insanı Gür için cenaze namazı, Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazının ardından kılındı.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.
Gür, Beykoz Çavuşbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.