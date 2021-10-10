https://tr.sputniknews.com/20211010/kenyada-bebek-fil-sayisinda-patlama-yasandi-1049679522.html

Kenya'da bebek fil sayısında patlama yaşandı

Kenya'da bebek fil sayısında patlama yaşandı

Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı fillerdeki "doğum patlamasının" sevincini yaşıyor. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

kenya

fil

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Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı fillerdeki "doğum patlamasının" sevincini yaşıyor. Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde yer alan parkta, son birkaç aydır fil doğumlarında artış görüldü.Kenyalı yetkililer 2022 yılının Haziran ayına kadar fillerin korunması için toplamayı hedefledikleri 900 bin doların 149 binini topladıklarını duyurdu. Bu duyuru, Cumartesi günü Amboseli Ulusal Parkı'nda düzenlenen Sihirli Kenya Tembo Adlandırma Festivali'nin açılışı sırasında yapıldı.

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kenya, fil