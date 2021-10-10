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https://tr.sputniknews.com/20211010/kenyada-bebek-fil-sayisinda-patlama-yasandi-1049679522.html
Kenya'da bebek fil sayısında patlama yaşandı
Kenya'da bebek fil sayısında patlama yaşandı
Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı fillerdeki "doğum patlamasının" sevincini yaşıyor. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T02:32+0300
2021-10-10T02:32+0300
2021-10-10T02:41+0300
yaşam
kenya
fil
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Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı fillerdeki "doğum patlamasının" sevincini yaşıyor. Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde yer alan parkta, son birkaç aydır fil doğumlarında artış görüldü.Kenyalı yetkililer 2022 yılının Haziran ayına kadar fillerin korunması için toplamayı hedefledikleri 900 bin doların 149 binini topladıklarını duyurdu. Bu duyuru, Cumartesi günü Amboseli Ulusal Parkı'nda düzenlenen Sihirli Kenya Tembo Adlandırma Festivali'nin açılışı sırasında yapıldı.
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kenya, fil
Kenya'da bebek fil sayısında patlama yaşandı 02:32 10.10.2021 (güncellendi: 02:41 10.10.2021)
Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı fillerdeki "doğum patlamasının" sevincini yaşıyor.
Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı fillerdeki "doğum patlamasının" sevincini yaşıyor.
Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde yer alan parkta, son birkaç aydır fil doğumlarında artış görüldü.
Kenyalı yetkililer 2022 yılının Haziran ayına kadar fillerin korunması için toplamayı hedefledikleri 900 bin doların 149 binini topladıklarını duyurdu.
Bu duyuru, Cumartesi günü Amboseli Ulusal Parkı'nda düzenlenen Sihirli Kenya Tembo Adlandırma Festivali'nin açılışı sırasında yapıldı.