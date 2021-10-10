Rus Dışişleri: Lavrov bu akşam Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bu akşam başkent Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile bir araya geleceği belirtildi.Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşme bu akşam yapılacak” ifadelerine yer verildi.10-11 Ekim’de Sırbistan’ı ziyaret eden Bakan Lavrov, yarın (kendilerini hiçbir güç blokuna dahil veya hariç olarak addetmeyen 100 üzerinde ülkenin bir araya gelerek 1961’de kurdukları) Bağlantısızlar Hareketi’nin üst düzey jübile toplantısına katılacak.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan’da bulunan Bakan Lavrov’un bu akşam başkent Belgrad’da Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya geleceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bu akşam başkent Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile bir araya geleceği belirtildi.
Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşme bu akşam yapılacak” ifadelerine yer verildi.
10-11 Ekim’de Sırbistan’ı ziyaret eden Bakan Lavrov, yarın (kendilerini hiçbir güç blokuna dahil veya hariç olarak addetmeyen 100 üzerinde ülkenin bir araya gelerek 1961’de kurdukları) Bağlantısızlar Hareketi’nin üst düzey jübile toplantısına katılacak.