https://tr.sputniknews.com/20211010/tbmmde-bu-hafta-vergi-duzenlemesi-gorusulecek-1049691638.html

TBMM'de bu hafta 'vergi düzenlemesi' görüşülecek

TBMM'de bu hafta 'vergi düzenlemesi' görüşülecek

Haftalık mesaisine 12 Ekim Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu'nun en önemli gündemi, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T19:22+0300

2021-10-10T19:22+0300

2021-10-10T19:22+0300

türkiye

tbmm

vergi

komisyon

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Meclis, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi düzenlemesini yasalaştırmak için bu hafta mesai yapacak.Düzenlemeyle, küçük esnaf olarak ifade edilen, 850 bin civarındaki mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden muaf olacak.Anadolu Ajansı'nın haberine göre sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenler, elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilecek.Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecekBelge basımıyla ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik, hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'den 1 Ocak 2023'e ertelenecek.Varlık yönetim şirketlerine, kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) istisnası sürekli hale getirilecek. Bu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.

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tbmm, vergi, komisyon