Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211010/tbmmde-bu-hafta-vergi-duzenlemesi-gorusulecek-1049691638.html
TBMM'de bu hafta 'vergi düzenlemesi' görüşülecek
TBMM'de bu hafta 'vergi düzenlemesi' görüşülecek
Haftalık mesaisine 12 Ekim Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu'nun en önemli gündemi, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T19:22+0300
2021-10-10T19:22+0300
türkiye
tbmm
vergi
komisyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049591681_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2639e6f59b4a0f77c400dfb5c7c019a9.jpg
Meclis, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi düzenlemesini yasalaştırmak için bu hafta mesai yapacak.Düzenlemeyle, küçük esnaf olarak ifade edilen, 850 bin civarındaki mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden muaf olacak.Anadolu Ajansı'nın haberine göre sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenler, elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilecek.Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecekBelge basımıyla ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik, hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'den 1 Ocak 2023'e ertelenecek.Varlık yönetim şirketlerine, kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) istisnası sürekli hale getirilecek. Bu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049591681_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_57e5244ad831594723f5b1e9f863a74d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, vergi, komisyon

TBMM'de bu hafta 'vergi düzenlemesi' görüşülecek

19:22 10.10.2021
TBMM - TBMM Genel Kurulu
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
Abone ol
Haftalık mesaisine 12 Ekim Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu'nun en önemli gündemi, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olacak.
Meclis, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi düzenlemesini yasalaştırmak için bu hafta mesai yapacak.
Düzenlemeyle, küçük esnaf olarak ifade edilen, 850 bin civarındaki mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden muaf olacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenler, elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilecek.

Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek

Belge basımıyla ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik, hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'den 1 Ocak 2023'e ertelenecek.

Varlık yönetim şirketlerine, kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) istisnası sürekli hale getirilecek. Bu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.
300000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:44Emniyet'ten Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği öne sürülen uyuşturucuya ilişkin açıklama
19:22TBMM'de bu hafta 'vergi düzenlemesi' görüşülecek
19:10Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kupa seremonisi yapıldı: Bottas’a kupayı TBMM Başkanı Şentop verdi
18:55Oyuncu Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi
18:46Boyu kadar balığı oltayla avladı: ‘2 yıldır peşindeydim, rekor balığım oldu’
18:31Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
18:31Maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçaklandı
18:19Letonya Teknik Direktörü: Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz
18:16Tekirdağ'da AK Partili meclis üyesinin servis aracı kundaklandı
18:00Madonna: İçimdeki ufacık bir parça, hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor
17:52Nusret Gökçe 'yeni hedefini' açıkladı: Uzaya ilk restoranı ben açacağım, demedi demeyin
17:48Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili açıklama
17:39Gayrimenkul danışmanı: Ev sahipleri kiracı seçmeye başladı, bankalar gibi kredi notu istiyorlar
17:35CHP lideri Kılıçdaroğlu: Zam fırtınası geliyor
17:23Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın deseler olurum
17:12Rusya’dan Trump’ın ‘teçhizatımızı kopyalıyorlar’ iddiasına yanıt: 'Asılsız spekülasyon'
17:07Flash TV'de ana haberi sunacak isim belli oldu
16:50Rus Dışişleri: Lavrov bu akşam Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşecek
16:47112 Acil Çağrı Merkezleri'ne geçtiğimiz yıl 60 milyon asılsız çağrı yapıldı
16:40Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı