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Türkiye Kart: Toplu ulaşımda tek kart dönemi hazırlığı
Türkiye Kart: Toplu ulaşımda tek kart dönemi hazırlığı
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart'ın, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T14:55+0300
2021-10-10T14:57+0300
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12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülten, "Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak. Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz eğer Türkiye Kart özellikleri varsa... Türkiye'deki tüm belediyelerimize toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla Bakanlığımız bu özelliği duyurdu. Tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet yazısını gönderdi. Bu anlamda destek bekliyoruz." dedi.'Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık'Gülten şunları kaydetti:"Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji.Bu sürede dünyanın yaşamış olduğu tüm zorluklara adapte olarak hayatta kalmayı başarmış bir kurumuz. Şu anda da çevreci uygulamalara ihtiyaç var. Çevreyi bir kenara bırakırsanız o size kendini hatırlatıyor. Biz de bu nedenle çevreci adımlarımızı atmaya başladık. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanabiliyoruz. Üzerindeki boyalar da suda çözünebilir. Elektrikli araç kullanımına ve yenilenebilir enerji kullanan araçları kullanmaya dikkat ediyoruz. Bunları yaygınlaştırmak için de elimizden geleni yapıyoruz.Türkiye genelinde yapmış olduğumuz tüm uygulamaların hayata etkisinin benzer sektördeki firmaların da katılımıyla büyük olacağına inanıyoruz. Scooter uygulamamız var, şu an Kadıköy ve Üsküdar bölgesinde kullanılıyor. Yerli üretim elektrikli araçlar kullanıyoruz. Bunların hangi fiziksel şartlarda kullanımının daha uygun olduğunu araştırıyoruz, şu an pilot bölgelerimizle başladık. Yokuş bölgelerde mi, dar sokaklarda mı, geniş alanlarda mı kullanacağımızın kararını verdikten sonra Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Dünyadaki posta ve kargo teknolojileri nereye gidiyorsa biz de bunu takip etmeye çalışıyoruz."Gülten, TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımız çevre konusundaki vizyonunu ortaya koydu. Paris İklim Anlaşması'nı bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğini ifade ettiler. Kamu odaklı kurumlar olarak bizler de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu anlaşma, içeriği itibarıyla tek başına çevreci yaklaşımları da içermiyor, yanında yapmamız gerekenler var. İçeriği ve bilgilendirmeleri arkadaşlarımız incelemeye başladı, gerekenleri yapacağız." diye konuştu.'Fahiş fiyatlı ürünlere müdahale ediyoruz'PttAVM.com'daki fiyatlara ilişkin olarak Gülten şu değerlendirmeleri yaptı:"11 yıl önce kurulduğunda henüz Türkiye'de e-ticaretle ilgili uygulamalar başlamış değildi. İçeriği şu şekilde; pazar yeri olduğu için bize ilgili satıcı firmalar gelip, kendi mağazalarını açıp ürünlerini ve fiyatlarını kendisi belirliyor. Ancak biz buradaki fiyatları incelemeye, varsa fahiş fiyatlara müdahalelerde bulunmaya devam ediyoruz. İlgili satıcı firmalara gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Gerektiğinde de mağazalarımızla ilgili işlemler yapıyoruz ama tabii ki mağaza ailemiz çok geniş. Bunun içerisinde devlet kurumlarımız da var, özel sektör firmalarımız da var.Fiyat dengesini sağlayabilmemiz için biz kendileriyle iletişime geçiyoruz. Hemen hemen tamamı bu konuda adımlarını atıyorlar, gözden kaçan fiyatlamalar varsa düzeltiyorlar. Piyasa şartlarının üzerinde olduğunu gördüğümüz ürünleri de satışta daha geri aşamalara çekiyoruz. PttAVM'nin tek konusu temel gıda maddeleri değil. Elektronikten oto ihtiyaçlarına, ev ihtiyaçlarından giyime kadar tüm ürünleri bulabileceğiniz bir platform. Burada da mağazalar hangi ürünlerini hangi fiyatlarla sunuyorsa o şekilde hayatına devam ediyor. Buradaki ürün gamı artarak devam edecek. Türkiye'deki e-ticarete inanıyoruz, ürün sayısında Çin'den sonra en üst sıralarda olduğumuzu düşünüyoruz. Çok çeşitli ürünlerin üretildiği bir ülkemiz var. Türk ürünlerinin e-ticaretle dünya pazarlarına sunulacağına inanıyoruz. Bu konuda çeşitli uygulamalarımıza devam edeceğiz."
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iett, ptt, otobüs, metro, toplu taşıma, akbil, istanbul kart, kart

Türkiye Kart: Toplu ulaşımda tek kart dönemi hazırlığı

14:55 10.10.2021 (güncellendi: 14:57 10.10.2021)
© Fotoğraf : Twitter / Murat OngunToplu taşıma / metrobüs / koronavirüs
Toplu taşıma / metrobüs / koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / Murat Ongun
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PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart'ın, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacağını belirterek, "Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık" dedi.
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülten, "Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak. Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz eğer Türkiye Kart özellikleri varsa... Türkiye'deki tüm belediyelerimize toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla Bakanlığımız bu özelliği duyurdu. Tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet yazısını gönderdi. Bu anlamda destek bekliyoruz." dedi.

'Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık'

Gülten şunları kaydetti:
"Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji.
Bu sürede dünyanın yaşamış olduğu tüm zorluklara adapte olarak hayatta kalmayı başarmış bir kurumuz. Şu anda da çevreci uygulamalara ihtiyaç var. Çevreyi bir kenara bırakırsanız o size kendini hatırlatıyor. Biz de bu nedenle çevreci adımlarımızı atmaya başladık. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanabiliyoruz. Üzerindeki boyalar da suda çözünebilir. Elektrikli araç kullanımına ve yenilenebilir enerji kullanan araçları kullanmaya dikkat ediyoruz. Bunları yaygınlaştırmak için de elimizden geleni yapıyoruz.
Türkiye genelinde yapmış olduğumuz tüm uygulamaların hayata etkisinin benzer sektördeki firmaların da katılımıyla büyük olacağına inanıyoruz. Scooter uygulamamız var, şu an Kadıköy ve Üsküdar bölgesinde kullanılıyor. Yerli üretim elektrikli araçlar kullanıyoruz. Bunların hangi fiziksel şartlarda kullanımının daha uygun olduğunu araştırıyoruz, şu an pilot bölgelerimizle başladık. Yokuş bölgelerde mi, dar sokaklarda mı, geniş alanlarda mı kullanacağımızın kararını verdikten sonra Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Dünyadaki posta ve kargo teknolojileri nereye gidiyorsa biz de bunu takip etmeye çalışıyoruz."
Gülten, TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımız çevre konusundaki vizyonunu ortaya koydu. Paris İklim Anlaşması'nı bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğini ifade ettiler. Kamu odaklı kurumlar olarak bizler de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu anlaşma, içeriği itibarıyla tek başına çevreci yaklaşımları da içermiyor, yanında yapmamız gerekenler var. İçeriği ve bilgilendirmeleri arkadaşlarımız incelemeye başladı, gerekenleri yapacağız." diye konuştu.

'Fahiş fiyatlı ürünlere müdahale ediyoruz'

PttAVM.com'daki fiyatlara ilişkin olarak Gülten şu değerlendirmeleri yaptı:
"11 yıl önce kurulduğunda henüz Türkiye'de e-ticaretle ilgili uygulamalar başlamış değildi. İçeriği şu şekilde; pazar yeri olduğu için bize ilgili satıcı firmalar gelip, kendi mağazalarını açıp ürünlerini ve fiyatlarını kendisi belirliyor. Ancak biz buradaki fiyatları incelemeye, varsa fahiş fiyatlara müdahalelerde bulunmaya devam ediyoruz. İlgili satıcı firmalara gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Gerektiğinde de mağazalarımızla ilgili işlemler yapıyoruz ama tabii ki mağaza ailemiz çok geniş. Bunun içerisinde devlet kurumlarımız da var, özel sektör firmalarımız da var.
Fiyat dengesini sağlayabilmemiz için biz kendileriyle iletişime geçiyoruz. Hemen hemen tamamı bu konuda adımlarını atıyorlar, gözden kaçan fiyatlamalar varsa düzeltiyorlar. Piyasa şartlarının üzerinde olduğunu gördüğümüz ürünleri de satışta daha geri aşamalara çekiyoruz. PttAVM'nin tek konusu temel gıda maddeleri değil. Elektronikten oto ihtiyaçlarına, ev ihtiyaçlarından giyime kadar tüm ürünleri bulabileceğiniz bir platform. Burada da mağazalar hangi ürünlerini hangi fiyatlarla sunuyorsa o şekilde hayatına devam ediyor. Buradaki ürün gamı artarak devam edecek. Türkiye'deki e-ticarete inanıyoruz, ürün sayısında Çin'den sonra en üst sıralarda olduğumuzu düşünüyoruz. Çok çeşitli ürünlerin üretildiği bir ülkemiz var. Türk ürünlerinin e-ticaretle dünya pazarlarına sunulacağına inanıyoruz. Bu konuda çeşitli uygulamalarımıza devam edeceğiz."
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