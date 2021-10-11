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https://tr.sputniknews.com/20211011/agustos-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1049701237.html
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik oranı geçen ağustos ayında yüzde 12.1'e yükseldi. İşsiz sayısı ise bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T10:04+0300
2021-10-11T10:19+0300
işsizlik
ekonomi
türkiye
tüik
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 12.1 seviyesinde gerçekleşti.Mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 12 olarak açıklanmıştı.İstihdam edilenlerin sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 45 oldu. İşgücü 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.Genç işsizlik oranı yüzde 22.7'ye geriledi15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 22.7, istihdam oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 32.6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0.5 puan artarak yüzde 4.2 seviyesinde gerçekleşti.Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 341 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 55'i ise hizmet sektöründe yer aldı.Atıl işgücü oranı yüzde 22Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 22,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 olarak gerçekleşti.
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işsizlik, türkiye, tüik

Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

10:04 11.10.2021 (güncellendi: 10:19 11.10.2021)
© AAİşsizlik
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İşsizlik oranı geçen ağustos ayında yüzde 12.1'e yükseldi. İşsiz sayısı ise bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 12.1 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 12 olarak açıklanmıştı.
İstihdam edilenlerin sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 45 oldu. İşgücü 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik oranı yüzde 22.7'ye geriledi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 22.7, istihdam oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 32.6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0.5 puan artarak yüzde 4.2 seviyesinde gerçekleşti.
Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 341 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 55'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Atıl işgücü oranı yüzde 22

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 22,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 olarak gerçekleşti.
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