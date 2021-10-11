https://tr.sputniknews.com/20211011/bosanmak-isteyen-kadini-bos-araziye-kadar-kovalayip-tufekle-vurdu-1049722832.html

Boşanmak isteyen kadını boş araziye kadar kovalayıp tüfekle vurdu

Boşanmak isteyen kadını boş araziye kadar kovalayıp tüfekle vurdu

Adıyaman'da Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E.'yi sokakta karşılaşınca kovaladığı boş arazide av tüfeğiyle vurarak... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T19:43+0300

2021-10-11T19:43+0300

2021-10-11T19:43+0300

türkiye

adıyaman

kadın cinayeti

kadın

boşanma

yaralama

eş

av tüfeği

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Öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E. ile Müftülük Caddesi'nde karşılaştı. Burada başlayan tartışmadan sonra Mesut E., kendisinden kaçan 2 çocuğunun annesi Ayten E.'yi boş araziye kadar kovaladı. Mesut E., araziye geldiklerinde eşine av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayten E., kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayten E.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ayten E.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Ekipler, kaçan Mesut E.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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adıyaman, kadın cinayeti, kadın, boşanma, yaralama, eş, av tüfeği