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https://tr.sputniknews.com/20211011/bosanmak-isteyen-kadini-bos-araziye-kadar-kovalayip-tufekle-vurdu-1049722832.html
Boşanmak isteyen kadını boş araziye kadar kovalayıp tüfekle vurdu
Boşanmak isteyen kadını boş araziye kadar kovalayıp tüfekle vurdu
Adıyaman'da Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E.'yi sokakta karşılaşınca kovaladığı boş arazide av tüfeğiyle vurarak... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T19:43+0300
2021-10-11T19:43+0300
türkiye
adıyaman
kadın cinayeti
kadın
boşanma
yaralama
av tüfeği
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Öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E. ile Müftülük Caddesi'nde karşılaştı. Burada başlayan tartışmadan sonra Mesut E., kendisinden kaçan 2 çocuğunun annesi Ayten E.'yi boş araziye kadar kovaladı. Mesut E., araziye geldiklerinde eşine av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayten E., kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayten E.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ayten E.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Ekipler, kaçan Mesut E.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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adıyaman, kadın cinayeti, kadın, boşanma, yaralama, eş, av tüfeği

Boşanmak isteyen kadını boş araziye kadar kovalayıp tüfekle vurdu

19:43 11.10.2021
© DHABoşanmak isteyen kadını boş araziye kadar kovalayıp tüfekle vurdu
Boşanmak isteyen kadını boş araziye kadar kovalayıp tüfekle vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© DHA
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Adıyaman'da Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E.'yi sokakta karşılaşınca kovaladığı boş arazide av tüfeğiyle vurarak, ağır yaraladı. Polis, kaçan Mesut E.'yi arıyor.
Öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E. ile Müftülük Caddesi'nde karşılaştı.
Burada başlayan tartışmadan sonra Mesut E., kendisinden kaçan 2 çocuğunun annesi Ayten E.'yi boş araziye kadar kovaladı.
Mesut E., araziye geldiklerinde eşine av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayten E., kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayten E.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ayten E.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Ekipler, kaçan Mesut E.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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