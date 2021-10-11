https://tr.sputniknews.com/20211011/irak-bagdadinin-yardimcisini-yakaladik-1049700423.html

Irak: Bağdadi'nin yardımcısını yakaladık

Irak: Bağdadi'nin yardımcısını yakaladık

Irak Başbakanı, IŞİD'in üst düzey isimlerinden birinin daha ele geçirildiğini açıkladı. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T09:47+0300

2021-10-11T09:47+0300

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irak

işid

ebubekir el bağdadi

dünya

erken seçim

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Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yardımcılarından Sami Cesim'i yakaladıklarını duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre Cesim örgütün finansmanından sorumluydu.Kazımi operasyonun detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Ekim 2019'da Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. "Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü" diyen Trump operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a da teşekkür etmişti.Bu arada Irak'ta dün yapılan erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı. Ülkede, 2003'ten sonra ilk defa erken seçim gerçekleştirilmiş oldu.

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irak, işid, ebubekir el bağdadi, erken seçim