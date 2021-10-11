Irak: Bağdadi'nin yardımcısını yakaladık

Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yardımcılarından Sami Cesim'i yakaladıklarını duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre Cesim örgütün finansmanından sorumluydu.Kazımi operasyonun detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Ekim 2019'da Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. "Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü" diyen Trump operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a da teşekkür etmişti.Bu arada Irak'ta dün yapılan erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı. Ülkede, 2003'ten sonra ilk defa erken seçim gerçekleştirilmiş oldu.
Irak Başbakanı, IŞİD'in üst düzey isimlerinden birinin daha ele geçirildiğini açıkladı.
Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yardımcılarından Sami Cesim'i yakaladıklarını duyurdu.
Twitter'dan yapılan açıklamaya göre Cesim örgütün finansmanından sorumluydu.
Kazımi operasyonun detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.
While our ISF heroes focused on securing the elections, their INIS colleagues were conducting a complex external operation to capture Sami Jasim, who was in charge of Daesh finance, and a deputy of Abu Bakr Al-Baghdadi. Long live Iraq, and our brave heroes.
ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Ekim 2019'da Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. "Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü" diyen Trump operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a da teşekkür etmişti.
Bu arada Irak'ta dün yapılan erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı. Ülkede, 2003'ten sonra ilk defa erken seçim gerçekleştirilmiş oldu.