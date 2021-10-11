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Irak: Bağdadi'nin yardımcısını yakaladık
Irak: Bağdadi'nin yardımcısını yakaladık
Irak Başbakanı, IŞİD'in üst düzey isimlerinden birinin daha ele geçirildiğini açıkladı. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T09:47+0300
2021-10-11T10:08+0300
irak
işid
ebubekir el bağdadi
dünya
erken seçim
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Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yardımcılarından Sami Cesim'i yakaladıklarını duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre Cesim örgütün finansmanından sorumluydu.Kazımi operasyonun detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Ekim 2019'da Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. "Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü" diyen Trump operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a da teşekkür etmişti.Bu arada Irak'ta dün yapılan erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı. Ülkede, 2003'ten sonra ilk defa erken seçim gerçekleştirilmiş oldu.
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irak, işid, ebubekir el bağdadi, erken seçim

Irak: Bağdadi'nin yardımcısını yakaladık

09:47 11.10.2021 (güncellendi: 10:08 11.10.2021)
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYEIrak polisi
Irak polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
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Irak Başbakanı, IŞİD'in üst düzey isimlerinden birinin daha ele geçirildiğini açıkladı.
Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yardımcılarından Sami Cesim'i yakaladıklarını duyurdu.
Twitter'dan yapılan açıklamaya göre Cesim örgütün finansmanından sorumluydu.
Kazımi operasyonun detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.
ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Ekim 2019'da Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. "Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü" diyen Trump operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a da teşekkür etmişti.
Bu arada Irak'ta dün yapılan erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı. Ülkede, 2003'ten sonra ilk defa erken seçim gerçekleştirilmiş oldu.
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