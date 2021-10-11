https://tr.sputniknews.com/20211011/irakta-sadr-grubu-birinci-parti-oldu-1049725841.html

Irak’ta Sadr Grubu birinci parti oldu

Irak’ta Sadr Grubu birinci parti oldu

Irak’ta, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Mecliste 73 sandalye elde eden Sadr Grubu birinci parti oldu. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T21:54+0300

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sadr

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Irak resmi ajansında yer alan habere göre, nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi.Meclisin ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi.Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.Irak Yüksek Seçim Komiserliği, kesin sonuçları henüz açıklamadı.Irak'ta 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade edildi.

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irak, seçim, sadr