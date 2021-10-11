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La Palma Yanardağı’nda lavlar onlarca evi yuttu
03:42 11.10.2021 (güncellendi: 03:43 11.10.2021)
© REUTERS / Borja SuarezAsker, ulusal polis ve jandarmanın da aralarında olduğu 1000 kadar güvenlik görevlisi La Palma’da yanardağdan çıkan lavların akış yönündeki tüm yolları trafiğe kapatırken, lavların denize ulaştığı kıyının 3.5 kilometre çevresinde güvenlik koridoru oluşturdu.
© REUTERS / Borja Suarez
İspanya’nın La Palma adasında 19 Eylül’den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı’nda lav çıkışı hızlanırken, onlarca bina daha lavlar tarafından yutuldu.
İspanya’nın La Palma adasında 19 Eylül’den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı’nda dün kraterin kuzey duvarının çökmesinden sonra lav çıkışının daha da hızlandığı ve yeni lav akıntıları oluştuğu bildirildi. Yeni oluşan lav akıntıları son 24 saatte 40 hektardan fazla alanı yok ederken, daha önce tamamen tahliye edilen Todoque köyünde sağlam kalan binaları ve tarlaları da haritadan sildi.
Yetkililer çökme sonrasında çıkan lavların oluşturduğu yeni akıntının yakında denize ulaşabileceğinden endişelenirken, lavların denize ulaşması sonrası zehirli gaz salınımına neden olabileceği belirtiliyor.
Volkanolog Ines Galindo dün yaptığı açıklamada, yanardağdan çıkan lavların krater duvarlarında aşırı büyümeye yol açtığını bu sebeple krater duvarlarının daha kırılgan hale geldiğini söyledi.
Yetkililer çökme sonrasında çıkan lavların oluşturduğu yeni akıntının yakında denize ulaşabileceğinden endişelenirken, lavların denize ulaşması sonrası zehirli gaz salınımına neden olabileceği belirtiliyor.
Volkanolog Ines Galindo dün yaptığı açıklamada, yanardağdan çıkan lavların krater duvarlarında aşırı büyümeye yol açtığını bu sebeple krater duvarlarının daha kırılgan hale geldiğini söyledi.
La Palma Yanardağı’nda lavlar onlarca evleri yuttuhttps://t.co/5fe6Dwazy5 pic.twitter.com/HHBQGXvqRr— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 11, 2021
Yanardağ ağzından çıkan lavların miktarının artması kraterin duvarını zorlayarak çökmeye neden olduğunu belirten Galindo, çökmenin doğal bir süreç olduğunu ifade etti. Galindo şu anda kraterin doğu duvarının da çok yüksek olduğunu ve yakın zamanda çökme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.
Avrupa Komisyonu Copernicus Acil Durum Servisi’nin aktardığına göre, İspanya’nın La Palma adasında 19 Eylül’den beri faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı bu güne kadar toplam 525 hektarlık alanı yok etti ve 1281 binayı yuttu. Yanardağ nedeniyle adada yaşayan 6 bin kişi de tahliye edildi.
Avrupa Komisyonu Copernicus Acil Durum Servisi’nin aktardığına göre, İspanya’nın La Palma adasında 19 Eylül’den beri faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı bu güne kadar toplam 525 hektarlık alanı yok etti ve 1281 binayı yuttu. Yanardağ nedeniyle adada yaşayan 6 bin kişi de tahliye edildi.