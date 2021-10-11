Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211011/mevlit-pilavi-15-kisiyi-zehirledi-1049724435.html
Mevlit pilavı 15 kişiyi zehirledi
Mevlit pilavı 15 kişiyi zehirledi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mevlitte dağıtılan etli pilavdan yiyen 15 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T20:42+0300
2021-10-11T20:42+0300
2021-10-11T20:42+0300
türkiye
tekirdağ
hastane
zehirleme
pilav
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1044499491_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d9615f3496bdde66cea69244f004dcdc.jpg
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, Çorlu'da bir tabldot firması tarafından hazırlanan etli pilav, Aşağısevindikli Mahallesi’ndeki mevlitte davetlilere dağıtıldı. Yaklaşık 90 davetli etli pilavdan yerken, 15 kişi zehirlenme şikayetiyle akşam saatlerinde Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 15 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1044499491_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_d081ec15b5cdd7ea15166579c7a3a748.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tekirdağ, hastane, zehirleme, pilav
Mevlit pilavı 15 kişiyi zehirledi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mevlitte dağıtılan etli pilavdan yiyen 15 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, Çorlu'da bir tabldot firması tarafından hazırlanan etli pilav, Aşağısevindikli Mahallesi’ndeki mevlitte davetlilere dağıtıldı.
Yaklaşık 90 davetli etli pilavdan yerken, 15 kişi zehirlenme şikayetiyle akşam saatlerinde Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.
Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 15 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.