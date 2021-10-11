https://tr.sputniknews.com/20211011/mevlit-pilavi-15-kisiyi-zehirledi-1049724435.html

Mevlit pilavı 15 kişiyi zehirledi

Mevlit pilavı 15 kişiyi zehirledi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mevlitte dağıtılan etli pilavdan yiyen 15 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

tekirdağ

hastane

zehirleme

pilav

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, Çorlu'da bir tabldot firması tarafından hazırlanan etli pilav, Aşağısevindikli Mahallesi’ndeki mevlitte davetlilere dağıtıldı. Yaklaşık 90 davetli etli pilavdan yerken, 15 kişi zehirlenme şikayetiyle akşam saatlerinde Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 15 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

türkiye

tekirdağ

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tekirdağ, hastane, zehirleme, pilav