'Rus uzmanlar Sputnik V'nin formülünü yabancı uzmanlardan çaldı' iddiasına Rusya'dan yanıt

Gazetecilere konuşan Peskov’a The Sun gazetesinde yer alan, Sputnik V aşısının formülünün çalındığı iddiaları soruldu.Peskov, “Sun gazetesi bilime son derece aykırı çok ünlü bir gazete. Bu tür yayınlara karşı yaklaşımımız bu” ifadelerini kullandı.Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, formülün çalındığı iddialarını aşı ile ilgili ortaya atılan en gülünç efsane olduğunu söyledi.Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Ağustos 2020’de tescillediği Sputnik V dünyanın ilk koronavirüs aşısı oldu. Lancet dergisine göre aşının etkinlik düzeyi yüzde 91.6 oranında ve bu aşı yaklaşık 70 ülke tarafından onaylandı.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko bu ay başında Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Sputnik V’yi tanıması için hiçbir engel kalmadığını ifade etti.Aşılama koronavirüs salgınıyla mücadelede en ümit vaat eden koruma yöntemi. Muraşko’ya göre Kovid-19’u ağır geçirenler arasında aşılananların oranı yüzde 0.03’ün altında, hastanelerdeki hastaların büyük kısmını da aşılanmamış kişiler oluşturuyor. DSÖ eylül sonunda aşılanmanın reddedilmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölümler arasında bir ilişki olduğunu açıklamıştı. Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova da aşılananlar arasında neredeyse hiç can kaybı olmadığını söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus uzmanların Sputnik V koronavirüs aşısının formülünü yabancı uzmanlardan çaldığı iddialarının yer aldığı İngiliz The Sun gazetesini bilime son derece aykırı olarak nitelendirdi.
Gazetecilere konuşan Peskov’a The Sun gazetesinde yer alan, Sputnik V aşısının formülünün çalındığı iddiaları soruldu.
Peskov, “Sun gazetesi bilime son derece aykırı çok ünlü bir gazete. Bu tür yayınlara karşı yaklaşımımız bu” ifadelerini kullandı.
Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, formülün çalındığı iddialarını aşı ile ilgili ortaya atılan en gülünç efsane olduğunu söyledi.
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Ağustos 2020’de tescillediği Sputnik V dünyanın ilk koronavirüs aşısı oldu. Lancet dergisine göre aşının etkinlik düzeyi yüzde 91.6 oranında ve bu aşı yaklaşık 70 ülke tarafından onaylandı.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko bu ay başında Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Sputnik V’yi tanıması için hiçbir engel kalmadığını ifade etti.
Aşılama koronavirüs salgınıyla mücadelede en ümit vaat eden koruma yöntemi. Muraşko’ya göre Kovid-19’u ağır geçirenler arasında aşılananların oranı yüzde 0.03’ün altında, hastanelerdeki hastaların büyük kısmını da aşılanmamış kişiler oluşturuyor. DSÖ eylül sonunda aşılanmanın reddedilmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölümler arasında bir ilişki olduğunu açıklamıştı. Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova da aşılananlar arasında neredeyse hiç can kaybı olmadığını söylemişti.