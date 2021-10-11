https://tr.sputniknews.com/20211011/peskov-the-sun-bilime-son-derece-aykiri-bir-gazete-1049713522.html

'Rus uzmanlar Sputnik V'nin formülünü yabancı uzmanlardan çaldı' iddiasına Rusya'dan yanıt

'Rus uzmanlar Sputnik V'nin formülünü yabancı uzmanlardan çaldı' iddiasına Rusya'dan yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus uzmanların Sputnik V koronavirüs aşısının formülünü yabancı uzmanlardan çaldığı iddialarının yer aldığı İngiliz The Sun... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T15:26+0300

2021-10-11T15:26+0300

2021-10-11T16:09+0300

koronavirüs

dmitriy peskov

the sun

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104179/54/1041795406_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_5df1da6fd9561e534caacf1207d44708.jpg

Gazetecilere konuşan Peskov’a The Sun gazetesinde yer alan, Sputnik V aşısının formülünün çalındığı iddiaları soruldu.Peskov, “Sun gazetesi bilime son derece aykırı çok ünlü bir gazete. Bu tür yayınlara karşı yaklaşımımız bu” ifadelerini kullandı.Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, formülün çalındığı iddialarını aşı ile ilgili ortaya atılan en gülünç efsane olduğunu söyledi.Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Ağustos 2020’de tescillediği Sputnik V dünyanın ilk koronavirüs aşısı oldu. Lancet dergisine göre aşının etkinlik düzeyi yüzde 91.6 oranında ve bu aşı yaklaşık 70 ülke tarafından onaylandı.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko bu ay başında Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Sputnik V’yi tanıması için hiçbir engel kalmadığını ifade etti.Aşılama koronavirüs salgınıyla mücadelede en ümit vaat eden koruma yöntemi. Muraşko’ya göre Kovid-19’u ağır geçirenler arasında aşılananların oranı yüzde 0.03’ün altında, hastanelerdeki hastaların büyük kısmını da aşılanmamış kişiler oluşturuyor. DSÖ eylül sonunda aşılanmanın reddedilmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölümler arasında bir ilişki olduğunu açıklamıştı. Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova da aşılananlar arasında neredeyse hiç can kaybı olmadığını söylemişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitriy peskov, the sun, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v