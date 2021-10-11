https://tr.sputniknews.com/20211011/rusya-kuzey-deniz-yolu-en-gec-2023te-tum-yil-hizmet-verebilir-hale-gelecek-1049723672.html

Rusya: Kuzey Deniz Yolu, en geç 2023'te tüm yıl hizmet verebilir hale gelecek

Rusya: Kuzey Deniz Yolu, en geç 2023'te tüm yıl hizmet verebilir hale gelecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Trutnev, iklim koşulları nedeniyle yılda 9 ay kullanılabilen Kuzey Deniz Yolu'nu 2022 veya 2023'ten itibaren yılın tamamında... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

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buz

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proje

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Mart sonunda Süveyş Kanalı'nda Evergreen şirketine ait bir geminin enlemesine sıkışması sonrası alternatif güzergah olarak ön plana çıkan Kuzey Deniz Yolu'nun 12 ay hizmet verebilmesi için Rus hükümetinin çalışmaları devam ediyor.Rossiya 24 televizyonuna demecinde bu çalışmalardan söz eden Trutnev, Kuzey Deniz Yolu'nda şu anda 5 buzkıranın görev yaptığını, 2026'ya doğru bu sayının 9'a çıkacağını belirtti.2022-2023 yıllarında Kuzey Deniz Yolu'nu yılın tamamında faal hale getireceklerini ve bunun daha uzun güzergaha sahip Süveyş Kanalı'yla rekabet imkanı sunacağını kaydeden Trutnev, "Gerçek rekabetten ancak denizcilik faaliyetleri yılın tamamında yapıldığında ve güzergahın her bölümünde kurtarma, iletişim ve internet sağlanarak güvenli yolculuk temin edildiğinde söz edebiliriz" dedi.Trutnev, Nisan başındaki açıklamasında Kuzey Deniz Yolu'nu daha cazip hale getirmek için bu rota üzerinden yük taşımacılığını Süveyş Kanalı'na kıyasla daha ucuz yapmaları gerektiğini söylemişti.Trutnev, "Sanırım tüm dünya, yedek bir seçenek bulunmasının iyi olacağını anladı. Tek bir seçenek var, o da Kuzey Deniz Yolu. Süveyş Kanalı, nakledilen yüklerin miktarı açısından giderek büyüyor ve bu kanal üzerinden yolculuk daha uzun sürüyor" ifadelerini kullanmıştı. Şubatta ilk kez 'ticari kış seferi' düzenlenmiştiRosatom ile partneri Sovkomflot, Kuzey Deniz Yolu'nda şubat ayında ilk kez kış mevsiminde ticari gemi seferi düzenlemişti. Çin'in Jiangsu kentinden yola çıkan 'Christophe de Margerie' adlı gemi, '50 Let Pobedy' adlı buzkıranla birlikte Rusya'nın Yamal yarımadasındaki LNG tesisinin bulunduğu Sabetta'ya ulaşmıştı.

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rusya, kuzey denizi, sefer, buz, ticaret, gemi, proje