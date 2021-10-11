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Rusya’da günlük vaka sayısı yılın en yüksek seviyesinde
Rusya’da günlük vaka sayısı yılın en yüksek seviyesinde
Rusya’da son 24 saatte 29 bin 409 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı dünkü vaka sayısından yüzde 2.66 daha fazla (28 bin 647), aynı zamanda yılın... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T12:57+0300
2021-10-11T12:57+0300
rusya
koronavirüs
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da günlük vaka sayısı yılın en yüksek seviyesine çıktı. Son 24 saatte vaka sayısı 29 bin 409 artarak 7 milyon 804 bin 774’e yükseldi. Başkent Moskova’da 5 bin 2, St. Petersburg’da 2 bin 931, Moskova bölgesinde 2 bin 184 yeni vaka görüldü. Gün içinde 957 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca Kovid-19 kaynaklı 217 bin 372 can kaybı kaydedildi. İyileşenlerin sayısı da 15 bin 460 artışla 6 milyon 873 bin 579’a ulaştı.
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rusya, koronavirüs

Rusya’da günlük vaka sayısı yılın en yüksek seviyesinde

12:57 11.10.2021
© Sputnik / Михай КэрэушRusya-koronavirüs aşısı- Sputnik V
Rusya-koronavirüs aşısı- Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Михай Кэрэуш
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Rusya’da son 24 saatte 29 bin 409 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı dünkü vaka sayısından yüzde 2.66 daha fazla (28 bin 647), aynı zamanda yılın başından bu yana tespit edilen en yüksek vaka sayısı.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da günlük vaka sayısı yılın en yüksek seviyesine çıktı. Son 24 saatte vaka sayısı 29 bin 409 artarak 7 milyon 804 bin 774’e yükseldi.
Başkent Moskova’da 5 bin 2, St. Petersburg’da 2 bin 931, Moskova bölgesinde 2 bin 184 yeni vaka görüldü.
Gün içinde 957 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca Kovid-19 kaynaklı 217 bin 372 can kaybı kaydedildi. İyileşenlerin sayısı da 15 bin 460 artışla 6 milyon 873 bin 579’a ulaştı.
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