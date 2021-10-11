https://tr.sputniknews.com/20211011/rusyada-gunluk-vaka-sayisi-yilin-en-yuksek-seviyesinde--1049706598.html

Rusya’da günlük vaka sayısı yılın en yüksek seviyesinde

Rusya’da günlük vaka sayısı yılın en yüksek seviyesinde

Rusya’da son 24 saatte 29 bin 409 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı dünkü vaka sayısından yüzde 2.66 daha fazla (28 bin 647), aynı zamanda yılın... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T12:57+0300

2021-10-11T12:57+0300

2021-10-11T12:57+0300

rusya

koronavirüs

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da günlük vaka sayısı yılın en yüksek seviyesine çıktı. Son 24 saatte vaka sayısı 29 bin 409 artarak 7 milyon 804 bin 774’e yükseldi. Başkent Moskova’da 5 bin 2, St. Petersburg’da 2 bin 931, Moskova bölgesinde 2 bin 184 yeni vaka görüldü. Gün içinde 957 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca Kovid-19 kaynaklı 217 bin 372 can kaybı kaydedildi. İyileşenlerin sayısı da 15 bin 460 artışla 6 milyon 873 bin 579’a ulaştı.

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rusya, koronavirüs