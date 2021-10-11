Şili yargısı, Pandora Belgeleri'nde adı geçen Devlet Başkanı Piñera hakkında soruşturma açtı

Pandora Belgeleri'nin başlattığı infial devam ederken Şili'de Devlet Başkanı Sebastian Pinera hakkında hukuki süreç başlatıldı.Mahkemeden yapılan açıklamada, avukat Luis Rendon'un Sebastian Pinera'ya dönük şikayeti dikkate alınarak davanın açılmasına karar kılındığı belirtildi.Geçen hafta Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Pinera da dahil olmak üzere 300'den fazla siyasetçinin denizaşırı faaliyetlerini ifşa eden 11.9 milyondan fazla finansal kaydın yer aldığı Pandora Belgeleri'ni açıklamıştı.Pandora Belgeleri'nde ABD de bir 'vergi cenneti' olarak tanımlanıyor.Belgelerde, ülkenin en zengin şahsiyetleri arasında olan Pinera'nın Britanya Virjin Adaları'ndaki offshore şirketler üzerinden bir aile dostuyla ortak işlettiği Dominga madencilik projesiyle ilgili işlemler yaptığı öne sürülmüştü.Belgeler, sözgelimi madenin 2011 yılında satılmasıyla gelen paranın ve ülkenin kuzeyinde bulunan doğa koruma alanındaki bölgenin vergi beyanının yapılmadığını belirtiyor.
Şili yargısı, Pandora Belgeleri'nin yayınlanmasının ardından vergi cennetlerindeki yatırımları ifşa olan Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera hakkında soruşturma başlattı.
Pandora Belgeleri'nin başlattığı infial devam ederken Şili'de Devlet Başkanı Sebastian Pinera hakkında hukuki süreç başlatıldı.
Mahkemeden yapılan açıklamada, avukat Luis Rendon'un Sebastian Pinera'ya dönük şikayeti dikkate alınarak davanın açılmasına karar kılındığı belirtildi.
Geçen hafta Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Pinera da dahil olmak üzere 300'den fazla siyasetçinin denizaşırı faaliyetlerini ifşa eden 11.9 milyondan fazla finansal kaydın yer aldığı Pandora Belgeleri'ni açıklamıştı.
Pandora Belgeleri'nde ABD de bir 'vergi cenneti' olarak tanımlanıyor.
Belgelerde, ülkenin en zengin şahsiyetleri arasında olan Pinera'nın Britanya Virjin Adaları'ndaki offshore şirketler üzerinden bir aile dostuyla ortak işlettiği Dominga madencilik projesiyle ilgili işlemler yaptığı öne sürülmüştü.
Belgeler, sözgelimi madenin 2011 yılında satılmasıyla gelen paranın ve ülkenin kuzeyinde bulunan doğa koruma alanındaki bölgenin vergi beyanının yapılmadığını belirtiyor.