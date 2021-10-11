https://tr.sputniknews.com/20211011/somali-yapimi-bir-film-ilk-kez-oscara-aday-gosterildi-1049709050.html

Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi

Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi

Somalili yönetmen Khadar Ayderus Ahmed'in 'Mezarcının Karısı' (The Gravedigger's Wife) isimli filmi, ülkesinin ilk Oscar adayı oldu. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T13:42+0300

2021-10-11T13:42+0300

2021-10-11T13:42+0300

yaşam

sinema

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ödül

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oscar ödül töreni

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ScreenDaily'nin haberine göre, aynı zamanda Finlandiya vatandaşı olan yönetmenin Cibuti'de çektiği film, Somali Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilk kez kurduğu Oscar Komitesi tarafından aday gösterildi.Somali film sektöründeki çok sayıda önemli ismin görev aldığı film, Cannes Film Festivali'nde gösterime girerek de bir ilke imza atarken Toronto Film Festivali'nden ödülle döndü.Bir mezarcının hastalanan eşini kurtarma ve ailesini bir arada tutma mücadelesini anlatan filmin başrolünde Finlandiya vatandaşı Somalili aktör Ömer Abdi ve Kanada vatandaşı Somalili model Yasmin Warsame oynuyor.94. Oscar Ödülleri, gelecek sene martta sahiplerini bulacak.1981 doğumlu yönetmen, 16 yaşında ailesiyle Finlandiya'ya iltica etmişti.

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