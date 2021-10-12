Ağır koku gelen evden 7 ton çöp çıktı

Eskişehir Tepebaşı’na bağlı Uluönder mahallesindeki bir sitenin içinde bulunan apartmanda uzun zamandır kötü kokudan dolayı şikayetler vardı.Bir daireden yoğun şekilde kötü koku geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu polise bildirdi.Evin tüm odalarında yığılı vaziyette bulunan çöplerle karşılan polis ekipleri evin temizlenmesi için yetkililere bilgi verdi.Apartman sakinlerinden daire o haldeyken içinde yaşayanların olduğu ve yetkililerin evden yaklaşık 7 ton çöp çıkarttığı öğrenildi.
Eskişehir’deki bir apartman dairesinden gelen ağır koku şikayetini değerlendiren polis yetkilileri, eve girdiklerinde yaklaşık 7 ton çöp ile karşılaştı. İçinde yaşayanların olduğu belirlenen dairenin temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı.
Eskişehir Tepebaşı’na bağlı Uluönder mahallesindeki bir sitenin içinde bulunan apartmanda uzun zamandır kötü kokudan dolayı şikayetler vardı.
Bir daireden yoğun şekilde kötü koku geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu polise bildirdi.
Evin tüm odalarında yığılı vaziyette bulunan çöplerle karşılan polis ekipleri evin temizlenmesi için yetkililere bilgi verdi.
Apartman sakinlerinden daire o haldeyken içinde yaşayanların olduğu ve yetkililerin evden yaklaşık 7 ton çöp çıkarttığı öğrenildi.