https://tr.sputniknews.com/20211012/ak-parti-sozcusu-celikten-siyasi-cinayet-aciklamasi-1049736259.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'siyasi cinayet' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'siyasi cinayet' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 'siyasi cinayet' tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Türkiye’de siyasi cinayetlere ve... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T10:39+0300

2021-10-12T10:39+0300

2021-10-12T10:39+0300

politika

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

ömer çelik

muhalefet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1043991339_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_8ab26c73ea65ce91a04772c81b010f07.jpg

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklaması Twitter hesabından yaptı.Çelik, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır. CHP Genel Başkanı'nın “belli kişileri öldürmek”ten ve “siyasi cinayetler”den bahsederek Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez. Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder. Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye’ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür. 6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da 'siyasi cinayet' spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur..."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, ömer çelik, muhalefet