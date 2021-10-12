https://tr.sputniknews.com/20211012/ates-yakmak-isterken-traktorunu-yakti-1049764923.html

Ateş yakmak isterken traktörünü yaktı

Ateş yakmak isterken traktörünü yaktı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evinin önünde yaktığı çalı ve çırpıların alevleri enerji nakil hatlarına zarar vermesin diye müdahale eden çiftçinin traktörü... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T23:35+0300

2021-10-12T23:35+0300

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türkiye

manisa

itfaiye

traktör

jandarma

saruhanlı

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Azimli Mahallesi'nde ikamet eden İ.Ö., evinin önünden bulunan çalı çırpıları yaktı. Bir süre sonra büyüyen alevlerin evinin yanındaki enerji nakil hatlarına zarar vereceğini düşünen İ.Ö, söndürmek için traktörü ile müdahale etti.Alevler arasında kalan traktör, yanmaya başladı. İ.Ö'nün haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.Yangında, traktör kullanılamaz hale geldi.

türkiye

manisa

saruhanlı

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manisa, itfaiye, traktör, jandarma, saruhanlı