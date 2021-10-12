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https://tr.sputniknews.com/20211012/ates-yakmak-isterken-traktorunu-yakti-1049764923.html
Ateş yakmak isterken traktörünü yaktı
Ateş yakmak isterken traktörünü yaktı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evinin önünde yaktığı çalı ve çırpıların alevleri enerji nakil hatlarına zarar vermesin diye müdahale eden çiftçinin traktörü... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T23:35+0300
2021-10-12T23:53+0300
türkiye
manisa
itfaiye
traktör
jandarma
saruhanlı
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Azimli Mahallesi'nde ikamet eden İ.Ö., evinin önünden bulunan çalı çırpıları yaktı. Bir süre sonra büyüyen alevlerin evinin yanındaki enerji nakil hatlarına zarar vereceğini düşünen İ.Ö, söndürmek için traktörü ile müdahale etti.Alevler arasında kalan traktör, yanmaya başladı. İ.Ö'nün haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.Yangında, traktör kullanılamaz hale geldi.
türkiye
manisa
saruhanlı
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manisa, itfaiye, traktör, jandarma, saruhanlı

Ateş yakmak isterken traktörünü yaktı

23:35 12.10.2021 (güncellendi: 23:53 12.10.2021)
© HALUK SATIR-AW440096Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçi, evinin önünde yaktığı ateşin elektrik kablolarına zarar vermemesi için müdahalede bulunduğu sırada traktörü yandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçi, evinin önünde yaktığı ateşin elektrik kablolarına zarar vermemesi için müdahalede bulunduğu sırada traktörü yandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© HALUK SATIR-AW440096
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evinin önünde yaktığı çalı ve çırpıların alevleri enerji nakil hatlarına zarar vermesin diye müdahale eden çiftçinin traktörü yandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Azimli Mahallesi'nde ikamet eden İ.Ö., evinin önünden bulunan çalı çırpıları yaktı. Bir süre sonra büyüyen alevlerin evinin yanındaki enerji nakil hatlarına zarar vereceğini düşünen İ.Ö, söndürmek için traktörü ile müdahale etti.
Alevler arasında kalan traktör, yanmaya başladı. İ.Ö'nün haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.
Yangında, traktör kullanılamaz hale geldi.
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