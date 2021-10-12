Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211012/bakan-varank-yuksek-ve-orta-yuksek-teknolojili-sektorlerde-onemli-artislar-soz-konusu-1049759318.html
Bakan Varank: Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde önemli artışlar söz konusu
Bakan Varank: Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde önemli artışlar söz konusu
Bakan Varank, ağustos ayı sanayi üretimi verilerine ilişkin, "Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T20:05+0300
2021-10-12T20:05+0300
ekonomi
mustafa varank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048229977_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ba88c8e7e1347124db76897727ddc3e8.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar olduğunu bildirdi.Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.Sanayi üretiminin ağustos 2021 döneminde tam gaz devam ettiğini, aylık bazda yüzde 5.4, yıllık bazda ise yüzde 13.8 artış kaydedildiğini dile getiren Varank,"Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar söz konusu. Üreterek büyümeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048229977_54:0:1189:851_1920x0_80_0_0_1e0a1e87739edbbe76ea25265c2afc7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa varank

Bakan Varank: Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde önemli artışlar söz konusu

20:05 12.10.2021
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA
Abone ol
Bakan Varank, ağustos ayı sanayi üretimi verilerine ilişkin, "Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar söz konusu" paylaşımında bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar olduğunu bildirdi.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
Sanayi üretiminin ağustos 2021 döneminde tam gaz devam ettiğini, aylık bazda yüzde 5.4, yıllık bazda ise yüzde 13.8 artış kaydedildiğini dile getiren Varank,"Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar söz konusu. Üreterek büyümeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
401000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:20Rus tıp profesörü: Kovid-19’a karşı mücadele en az 3 yıl alacak
20:16Fed'den tahvil alımının azaltılması ilişkin açıklama
20:15Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı
20:05Bakan Varank: Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde önemli artışlar söz konusu
20:03BBP Genel Başkanı Destici: Polisimizi, askerlerimizi şehit eden ABD'dir
19:52ABD’de yaşlılarda kalp krizini önlemek için aspirin kullanımı tavsiyesi geri çekildi
19:42Esenler'de yangın: Mahallelinin açtığı çarşafa atladılar
19:35TÜGVA Başkanı'ndan 'vakfın devlet kadrolarına torpille personel yerleştirdiği' iddiaların yanıt
19:30Putin yeni Duma’nın görevlerini belirledi
19:24Araştırma: 2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak
19:12Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
18:56Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin seri üretime geçeceği tarihi açıkladı
18:55Rusya’dan ABD’ye son yıllarda getirilen tüm kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılması önerisi
18:52Beslediği 10 kedinin ezilmesi üzerine ‘ezersen kameralar kayıtta’ yazılı tabela astı
18:50Türkiye ile AB göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini artıracak
18:43Tamer Karadağlı: Kendimi kandırılmış hissediyorum, zaten karpuz gibi ikiye bölünmüş haldeyiz
18:41Mehmet Ali Erbil: Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim
18:39Rus Dışişleri: Gazprom, Avrupa'ya daha fazla gaz tedarik etmek için rezervlerini kullanmaya başladı
18:33Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu
18:29İstanbul'da yakalanan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi ve 4 şüpheli sınır dışı edilecek