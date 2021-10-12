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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211012/cumhurbaskani-erdogan-afganistan-konulu-g20-olaganustu-liderler-zirvesinde-konusuyor-1049747338.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T14:46+0300
2021-10-12T15:14+0300
recep tayyip erdoğan
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
açıklama
görüşme
g20
g20 liderler zirvesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:* Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutu yanında ekonomik yansımaları da oluyor. Konunun G20'nin çalışma alanı içerisinde değerlendirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.* Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıyayız. Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel değil düzeyde uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz.* Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Ülkede giderek derinleşen insani kriz nedeniyle Afgan halkı ile güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Türk Kızılay son olarak 33 ton gıda yardımı sağladı. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.* Afganistan konusunda G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.* Kabil Havaalanı'nda 26 Ağustos'ta DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında ayrıca son günlerde Kabil'de ve diğer bazı vilayetlerde yaşanan eylemlerde görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir.* Geçici hükümet henüz bekleneni veremedi. Aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik. Kız çocuklarının okula gönderilmesi, azınlık hakları bu konuların çözülmesi gerekiyor.* Afganistan'da güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel değil düzeyde uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır.* Halihazırda Türkiye'de burslu olarak okuyan Afgan öğrenci sayısı 1100'dür. Geçmişten bugüne kadar burs verdiğimiz Afgan öğrenci sayısı 10 bini aşmıştır. Bu desteğimiz devam etmektedir.
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recep tayyip erdoğan, afganistan, taliban, açıklama, görüşme, g20, g20 liderler zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur

14:46 12.10.2021 (güncellendi: 15:14 12.10.2021)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutu yanında ekonomik yansımaları da oluyor. Konunun G20'nin çalışma alanı içerisinde değerlendirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.
* Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıyayız. Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel değil düzeyde uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz.
* Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Ülkede giderek derinleşen insani kriz nedeniyle Afgan halkı ile güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Türk Kızılay son olarak 33 ton gıda yardımı sağladı. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.
* Afganistan konusunda G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.
* Kabil Havaalanı'nda 26 Ağustos'ta DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında ayrıca son günlerde Kabil'de ve diğer bazı vilayetlerde yaşanan eylemlerde görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir.
* Geçici hükümet henüz bekleneni veremedi. Aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik. Kız çocuklarının okula gönderilmesi, azınlık hakları bu konuların çözülmesi gerekiyor.
* Afganistan'da güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel değil düzeyde uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır.
* Halihazırda Türkiye'de burslu olarak okuyan Afgan öğrenci sayısı 1100'dür. Geçmişten bugüne kadar burs verdiğimiz Afgan öğrenci sayısı 10 bini aşmıştır. Bu desteğimiz devam etmektedir.
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