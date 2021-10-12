https://tr.sputniknews.com/20211012/enez-sahili-aciklarinda-2-hortum-olustu--1049757026.html

Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu

Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu

Edirne'nin Enez ilçesi sahili açıklarında oluşan 2 hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

edirne

cep telefonu

sahil

deniz

hortum

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Akşam saatlerinde Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu. Denizde oluşan ve paniğe neden olan hortumlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Hortumlar herhangi bir tehlike oluşturmadan bir süre sonra kayboldu.

türkiye

edirne

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edirne, cep telefonu, sahil, deniz, hortum