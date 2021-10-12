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https://tr.sputniknews.com/20211012/enez-sahili-aciklarinda-2-hortum-olustu--1049757026.html
Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu
Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu
Edirne'nin Enez ilçesi sahili açıklarında oluşan 2 hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T18:33+0300
2021-10-12T18:33+0300
2021-10-12T18:36+0300
türkiye
edirne
cep telefonu
sahil
deniz
hortum
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Akşam saatlerinde Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu. Denizde oluşan ve paniğe neden olan hortumlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Hortumlar herhangi bir tehlike oluşturmadan bir süre sonra kayboldu.
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edirne, cep telefonu, sahil, deniz, hortum
Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu 18:33 12.10.2021 (güncellendi: 18:36 12.10.2021)
Edirne'nin Enez ilçesi sahili açıklarında oluşan 2 hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Akşam saatlerinde Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu.
Denizde oluşan ve paniğe neden olan hortumlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hortumlar herhangi bir tehlike oluşturmadan bir süre sonra kayboldu.