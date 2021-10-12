https://tr.sputniknews.com/20211012/evergrande-iki-tahvilde-daha-odeme-yapamadi-1049737184.html

Evergrande iki tahvilde daha ödeme yapamadı

Evergrande iki tahvilde daha ödeme yapamadı

Çin merkezli gayrimenkul devi Evergrande’nin 2022 ve 2023 vadeli dolar cinsi tahvillerine yatırım yapan bazı yatırımcılar kupon ödemelerini almadıklarını... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T11:23+0300

2021-10-12T11:23+0300

2021-10-12T11:23+0300

ekonomi

çin

dolar

borç

faiz

gayrimenkul

evergrande

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049540170_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_de3a90b80be061378047787bf3831913.jpg

China Evergrande Group’un içinde bulunduğu borç krizi devam ediyor. Bloomberg’in haberine göre, pazartesi günü faiz ödemesi olan bazı dolar cinsi tahvillerin sahipleri ödeme alamadıklarını belirtti.Yatırımcılar, Evergrande’nin 2022 vadeli yüzde 9.5 kupon ödemeli tahvilinin ve 2023 vadeli yüzde 10 kupon ödemeli tahvilinin kuponlarının Hong Kong’da yerel saat ile 17:00 itibarıyla ödenmediğini kaydettiler.Bu tahvillerin gerçekleştirilmeyen ödemelerinin temerrüt olarak değerlendirilmesi için 30 gün yasal süresi bulunuyor. Evergrande ayrıca geçen ay diğer iki denizaşırı tahvilin ilk kupon ödeme tarihlerini de kaçırmıştı.Çin’in gayrimenkul sektöründeki finansal stresin Evergrande’nin ötesine geçtiğine ilişkin işaretler artıyor.Şanghay merkezli emlak geliştirme şirketi Sinic Holdings Group Co., 18 Ekim’de vadesi dolacak 250 milyon dolar tutarındaki tahvilin anapara ya da faiz ödemesini gerçekleştirmeyi beklemediklerini kaydetti.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, dolar, borç, faiz, gayrimenkul, evergrande