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https://tr.sputniknews.com/20211012/evergrande-iki-tahvilde-daha-odeme-yapamadi-1049737184.html
Evergrande iki tahvilde daha ödeme yapamadı
Evergrande iki tahvilde daha ödeme yapamadı
Çin merkezli gayrimenkul devi Evergrande’nin 2022 ve 2023 vadeli dolar cinsi tahvillerine yatırım yapan bazı yatırımcılar kupon ödemelerini almadıklarını... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T11:23+0300
2021-10-12T11:23+0300
ekonomi
çin
dolar
borç
faiz
gayrimenkul
evergrande
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China Evergrande Group’un içinde bulunduğu borç krizi devam ediyor. Bloomberg’in haberine göre, pazartesi günü faiz ödemesi olan bazı dolar cinsi tahvillerin sahipleri ödeme alamadıklarını belirtti.Yatırımcılar, Evergrande’nin 2022 vadeli yüzde 9.5 kupon ödemeli tahvilinin ve 2023 vadeli yüzde 10 kupon ödemeli tahvilinin kuponlarının Hong Kong’da yerel saat ile 17:00 itibarıyla ödenmediğini kaydettiler.Bu tahvillerin gerçekleştirilmeyen ödemelerinin temerrüt olarak değerlendirilmesi için 30 gün yasal süresi bulunuyor. Evergrande ayrıca geçen ay diğer iki denizaşırı tahvilin ilk kupon ödeme tarihlerini de kaçırmıştı.Çin’in gayrimenkul sektöründeki finansal stresin Evergrande’nin ötesine geçtiğine ilişkin işaretler artıyor.Şanghay merkezli emlak geliştirme şirketi Sinic Holdings Group Co., 18 Ekim’de vadesi dolacak 250 milyon dolar tutarındaki tahvilin anapara ya da faiz ödemesini gerçekleştirmeyi beklemediklerini kaydetti.
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çin, dolar, borç, faiz, gayrimenkul, evergrande

Evergrande iki tahvilde daha ödeme yapamadı

11:23 12.10.2021
© REUTERS / Bobby YipEvergrande
Evergrande - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / Bobby Yip
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Çin merkezli gayrimenkul devi Evergrande’nin 2022 ve 2023 vadeli dolar cinsi tahvillerine yatırım yapan bazı yatırımcılar kupon ödemelerini almadıklarını belirtti. Bu Evergrande’nin kaçırdığı üçüncü tur ödeme olarak kayıtlara geçti.
China Evergrande Group’un içinde bulunduğu borç krizi devam ediyor. Bloomberg’in haberine göre, pazartesi günü faiz ödemesi olan bazı dolar cinsi tahvillerin sahipleri ödeme alamadıklarını belirtti.

Yatırımcılar, Evergrande’nin 2022 vadeli yüzde 9.5 kupon ödemeli tahvilinin ve 2023 vadeli yüzde 10 kupon ödemeli tahvilinin kuponlarının Hong Kong’da yerel saat ile 17:00 itibarıyla ödenmediğini kaydettiler.
Bu tahvillerin gerçekleştirilmeyen ödemelerinin temerrüt olarak değerlendirilmesi için 30 gün yasal süresi bulunuyor. Evergrande ayrıca geçen ay diğer iki denizaşırı tahvilin ilk kupon ödeme tarihlerini de kaçırmıştı.

Çin’in gayrimenkul sektöründeki finansal stresin Evergrande’nin ötesine geçtiğine ilişkin işaretler artıyor.
Şanghay merkezli emlak geliştirme şirketi Sinic Holdings Group Co., 18 Ekim’de vadesi dolacak 250 milyon dolar tutarındaki tahvilin anapara ya da faiz ödemesini gerçekleştirmeyi beklemediklerini kaydetti.
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