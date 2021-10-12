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Girit Adası'nda 6.3 şiddetinde deprem
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https://tr.sputniknews.com/20211012/girit-adasinda-62-siddetinde-deprem-1049741190.html
Girit Adası'nda 6.3 şiddetinde deprem
Girit Adası'nda 6.3 şiddetinde deprem
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Kandiye kentine 120 kilometre uzaklıkta 6.2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.Depremin şiddeti, sonrasında 6.3 olarak güncellendi.Depremde can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgilendirme yapılmadı.
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girit, deprem, yunanistan

Girit Adası'nda 6.3 şiddetinde deprem

12:37 12.10.2021 (güncellendi: 12:43 12.10.2021)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA
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Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Kandiye kentine 120 kilometre uzaklıkta 6.2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
Depremin şiddeti, sonrasında 6.3 olarak güncellendi.
Depremde can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgilendirme yapılmadı.
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