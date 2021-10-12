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https://tr.sputniknews.com/20211012/girit-adasinda-62-siddetinde-deprem-1049741190.html
Girit Adası'nda 6.3 şiddetinde deprem
Girit Adası'nda 6.3 şiddetinde deprem
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T12:37+0300
2021-10-12T12:37+0300
2021-10-12T12:43+0300
dünya
girit
deprem
yunanistan
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Kandiye kentine 120 kilometre uzaklıkta 6.2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.Depremin şiddeti, sonrasında 6.3 olarak güncellendi.Depremde can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgilendirme yapılmadı.
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girit, deprem, yunanistan
Girit Adası'nda 6.3 şiddetinde deprem 12:37 12.10.2021 (güncellendi: 12:43 12.10.2021)
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın
Girit Adası'ndaki Kandiye kentine 120 kilometre uzaklıkta 6.2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
Depremin şiddeti, sonrasında 6.3 olarak güncellendi.
Depremde can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgilendirme yapılmadı.