https://tr.sputniknews.com/20211012/kocaelide-17-yillik-faili-mechul-cinayet-aydinlatildi-1049731966.html

Kocaeli'de 17 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Kocaeli'de 17 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Kocaeli'de 2004 yılında 25 yaşındaki gencin kamyonet içerisinde defalarca bıçaklanıp öldürülerek, yanındaki para, çek ve senet dolu çantanın çalınmasına... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T04:05+0300

2021-10-12T04:05+0300

2021-10-12T04:08+0300

türkiye

şüpheli

kartepe

faili meçhul cinayet

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Kartepe ilçesi D-100 Karayolu alt geçitte 10 Haziran 2004 tarihinde bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan Murat Özdemir gün boyu tahsilat yaptıktan sonra firmaya ait kamyonete binerek iş yerine gitmek üzere yola çıktı. Bir süre ilerleyen Özdemir, kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü. Zanlılar, kamyonetteki içi para, çek ve senet dolu çanta da alarak kayıplara karıştı. Olay, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredildi. Geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, tavuk firmasındaki çalışanların ifadelerine başvurdu.Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, tavuk firmasının muhasebecisi 43 yaşındaki M.Ş. ve ona yardım ettiği ileri sürülen H.F.'nin olaya karıştığını tespit etti. M.Ş.'nin 2004 yılında meydana gelen olaydan yaklaşık 6 ay sonra işinden ayrıldığı tespit edildi. 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, koronavirüs hastası olduğu tespit edilen M.Ş. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde koruyucu tulum giydirilerek polis merkezine getirildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.F., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben yapmadım, suçsuzum. Hiç boşuna beni çekmeyin, suçlu orada. Suçlu ben değil, M.Ş.'dir" dedi. Öte yandan M.Ş., Kocaeli Adliyesi'ne de tulumla gönderildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı."

https://tr.sputniknews.com/20211011/ankarada-9-yildir-aranan-kardesleri-oldurdugunu-itiraf-eden-3-kisi-tutuklandi-1049725519.html

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şüpheli, kartepe, faili meçhul cinayet