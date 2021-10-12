https://tr.sputniknews.com/20211012/kuveytte-ilk-kez-kadinlar-orduda-gorev-alabilecek-1049752059.html

Kuveyt'te ilk kez kadınlar orduda görev alabilecek

Kuveyt'te ilk kez kadınlar orduda görev alabilecek

Kuveyt hükümeti, tarihinde ilk kez kadınların ordu içerisinde askeri hizmete girmelerine izin verileceğini duyurdu. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T16:29+0300

2021-10-12T16:29+0300

2021-10-12T16:29+0300

dünya

ordu

kuveyt

asker

arap

kadın

personel

savunma bakanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049752030_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1109a89aa37af95faf523a9fb9330ae8.jpg

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Hamed Cabir es-Sabah, bir bakanlık kararnamesi yayımladı.Kuveytli kadınların uzman subay, astsubay ve farklı görevlerde askeri hizmete katılmaları için kayıtların önünün açıldığı belirtilen kararnamede, mevcut aşamada kayıtların, tıbbi ve destekleyici askeri hizmetler alanıyla sınırlı olacağı aktarıldı.Savunma Bakanı Sabah, KUNA'ya yaptığı açıklamada, "Kuveytli kadınlara, Kuveyt ordusunda erkeklerle birlikte hizmet sürecine girmeleri konusunda fırsat sağlamanın zamanı geldi" dedi.Sabah, Kuveyt ordusunun ülkenin güvenliğini koruma ve tüm dış tehlikelere karşı istikrarı sağlama konusundaki rolünden hareketle böyle bir karar aldıklarını ifade etti.Katar 2018'de kadınların gönüllü olarak askere alınmasının, Suudi Arabistan ise bu yılın başlarında kadınların orduda görev almalarının önünü açmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), 2014'ten bu yana, Bahreyn ve Umman'da ise kadınlar yıllardır silahlı kuvvetlerde görev alabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210713/kuveyt-emir-vekili-al-sabah-turkiye-kuveytli-turistler-icin-bir-destinasyon-haline-geldi-1044952022.html

ordu

kuveyt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ordu, kuveyt, asker, arap, kadın, personel, savunma bakanı